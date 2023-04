Un roman d’une vigueur inouïe

En novembre dernier, elle nous offrait Marolles. La Cour des chats, libre essai sur le quartier bruxellois où elle habita un quart de siècle. Aujourd'hui, deux nouveautés déjà : d'une part, Marianne Faithfull. Broken English (Densité, 124 pp., 12 €) où V.B. analyse un album de 1979 de l'égérie britannique des années soixante, née en 1946 ; d'autre part, surgit Écume à la vigueur verbale inouïe.

La passion

Cette fertilité littéraire a pour moteur la passion : celle d’écrire à s’en saouler d’images, celle d’aimer à s’en déchirer l’âme. Soumise à ses désirs.

Volcanique est l'écriture de la romancière d'Écume qui puise son encre dans un torrent de lave. On ne lit la libertaire Véronique Bergen - à qui rien d'érotique n'est étranger - sans s'émouvoir de cette écriture à ailes d'aigle noir.

Véronique Bergen, près de 60 ouvrages en 30 ans. ©Alain Trellu

Avec Écume, l'essayiste de Portier de nuit. Liliana Cavani signe son œuvre la plus étourdissante. Elle y évoque la Nature violée par la folie des hommes : animaux en voie d'extinction, forêts dévastées, coraux se mourant. Un chapelet de massacres. Véronique Bergen consacre d'innombrables considérations aux baleines traquées par les chasseurs (comme le furent les bébés phoques chers à Brigitte Bardot), promises aux poisons qui minent les océans. Page 74 : "Les grands rôles du théâtre de la mer sont tenus par des cadavres". Il n'est que des poètes pour tant dire en peu de mots.

La trempe des rêveurs

Écume s'inscrit dans le sillage de Moby Dick (1850) d'Herman Melville, monument des lettres américaines et universelles : la baleine blanche, "allégorie de la liberté". Dans ce roman polyphonique, la narratrice, Anaïs, tient son journal "autant que celui-ci la tient par le cou, par la main, par le sexe". Clin d'œil au formidable Journal d'Anaïs Nin. L'Anaïs d'Écume parle de sa mère et de ses amants, de l'obsession du père, d'incicatrisables brûlures. Une Anaïs qui a "la trempe des rêveurs", n'aime que de belles dominatrices et ne se prostitue qu'avec des friqués qu'elle méprise : "Anaïs veut des corps, des bars, des chaînes, des inconnues". Avec son compagnon bourlingueur, on la suit jusqu'à Rio et en Thaïlande, à bord d'un voilier "qui jette un mauvais sort aux baleiniers", dont la romancière d'Icône H. parle lyriquement.

Autofiction, Écume ? Souvenirs ou fantasmes ? À quoi bon les démêler ? Tout roman, tout tableau, toute chanson est un autoportrait, à peine masqué, de qui l'écrit, le peint ou la chante. De ce livre accusateur et sulfureux, recommandons le chapitre intitulé Absalom, sur les juifs, Israël et la Palestine : un récapitulatif historique impressionnant.

Précision infime, enfin : page 336, on lit "Comme Bee d'Histoire d'O". Sauf erreur, Bee, c'est dans Emmanuelle d'Emmanuelle Arsan : à l'écran, Marika Green lui prêta ses beaux yeux et son corps de liane.

--> ★ ★ ★ Véronique Bergen | Écume | Roman | ONLIT-Editions, 416 pp., 24,99 €

EXTRAIT

“Moby Dick, tu n’es pas là ? Es-tu restée dans les eaux du Pacifique Sud, entourée des tiens ? As-tu suivi ton instinct, pressentant des traquenards ourdis dans la mer du Japon, évitant les radars qui bousillent votre système d’orientation, t’éloignant des réseaux, toujours plus nombreux, de câbles sous-marins, contournant les forages pétroliers, les explosions militaires, les contrebandiers, les chasseurs ? Voilà des jours que mon bateau glisse sur les flots, désemparé, intranquille, dans l’attente de ta blancheur”.