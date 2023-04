Un amour qui dépasse l’intolérable

Dans La petite-fille, il ne faudra que quelques pages à l'auteur d'Olga pour planter une situation d'envergure, aux ressorts multiples : en rentrant de la librairie qu'il gère, Kaspar découvre le corps sans vie de sa femme dans la baignoire de leur appartement. Alcoolique, Birgit s'est noyée après s'être endormie. Se pourrait-il que ce soit un suicide ? Contacté par l'éditeur auquel Birgit avait promis un manuscrit, Kaspar se met à chercher, désemparé et abattu, ce texte autobiographique. Il y découvre le récit des circonstances de leur rencontre, l'été 1964, et de la fuite de Birgit de RDA pour le rejoindre, alors qu'elle venait de mettre au monde une fille.

Considérée comme inférieure

Pour Kaspar, le choc est double : non seulement il ignorait que Birgit avait eu un bébé qu’elle a abandonné à la naissance, mais il a l’impression de ne jamais avoir connu la réelle Birgit. Dans ces pages où elle se confie sans fard, il découvre aussi combien elle a souffert, en arrivant à l’Ouest, d’être considérée comme inférieure.

Bernhard Schlink, écrivain allemand, auteur de "Le Liseur". ©Francesca Mantovani

Un Dieu sévère, le roman de Birgit, est inachevé : elle envisageait de retrouver sa fille, qu'elle veut imaginer "heureuse, pleine d'énergie et de joie de vivre", et de faire le récit de cette rencontre. Mais elle ne s'est jamais résolue à entamer les démarches. Kaspar doit-il prendre le relais, et faire la connaissance de cette petite-fille, même si elle n'est pas de son sang ? Il n'hésite guère, et se lance.

Après une période des plus chaotiques, Svenja, la fille de Birgit qui a aujourd'hui la quarantaine et vit toujours en Allemagne de l'Est, a rejoint une communauté d'extrême droite, un village où seules les familles völkish sont acceptées. Elle a épousé un néonazi et Sigrun, leur fille, grandit en étant abreuvée de préceptes abjects. N'ayant, à regret, pas eu d'enfants, Kaspar avait espéré trouver en eux une nouvelle famille. Mais leur distance idéologique est des plus perturbantes. Pour autant, il ne peut se résoudre à abandonner Sigrun, et parvient à négocier quelques semaines par an où il l'hébergera chez lui.

Désastre

Comment va-t-il l'accueillir dans son monde, où la musique et la lecture tiennent tant de place ? N'est-ce pas présomptueux de vouloir la sauver d'un désastre moral et intellectuel ? Entre Kaspar et Sigrun va se nouer une relation délicate. À quatorze ans, l'adolescente n'a connu d'autre réalité que celle de ses parents. Peut-il lui ouvrir les yeux sur le nationalisme, le négationnisme, le ressentiment à l'égard de ceux qui ne sont pas d'authentiques Allemands ? "Tant qu'elle voudrait sortir, il voulait espérer."

En l’absence de Birgit, disparue en emportant ses silences comme ses secrets, face à Sigrun dont l’altérité et la pensée l’effraient, Kaspar ne renonce jamais. Il a aimé la première malgré la maladie et ses désirs parfois erratiques, acceptés avec une retenue respectueuse, il aimera la seconde malgré la suspicion obstinée qu’elle lui manifeste. Dans ce roman aussi politique qu’initiatique où il embrasse sans craintes la problématique survivance des thèses haineuses dans son propre pays, Bernhard Schlink sonde la tristesse et le deuil avec une délicatesse infinie. Surtout, il nous offre un amour sans condition malgré ce qui demeure intolérable. Cheminer aux côtés de Kaspar, un homme aussi déstabilisé que volontaire, et de Sigrun, cette adolescente qu’il faut gérer avec habileté, est une expérience mémorable. Une épopée hardie pour dépasser la mort et renouer avec la vie.

-> ★ ★ ★ ★ Bernhard Schlink | La petite-fille | roman | traduit de l'allemand par Bernard Lortholary | Gallimard | 341 pp., 23 €, numérique 17 €

EXTRAIT

"Est-ce que leur été ensemble, où elle avait oublié Hitler aussi vite qu'elle avait pu s'en souvenir, n'avait été qu'un moment exceptionnel de grandes vacances ?"