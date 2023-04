"D’Artagnan, c’est un grand adolescent qui en fait des tonnes"

"Tout a commencé par un coup de fil assez surréaliste de l'éditeur qui me demandait en gros si je voyais qui était Alexandre Dumas", s'amuse le scénariste, par ailleurs excellent dessinateur capable de croquer bien des univers mais qui est surtout à l'aise, jusqu'ici, sur des thèmes contemporains et bien ancrés dans notre quotidien.

Comme de bien entendu, l'univers de Dumas ne lui était pas tout à fait inconnu. "C'est évidemment un des monstres de la littérature française, poursuit Gilles Rochier qui va replonger dans la lecture de ce roman de cap et d'épées. "Dumas, c'est un feuilletoniste génial. Il écrit pour un journal (Le Siècle) et quand il voit que son feuilleton a du succès, qu'il gagne bien sa vie, il va bien sûr proposer des suites, ce qu'on appellerait des saisons 2 et 3, à son éditeur qui vu le succès ne va pas se faire prier pour accepter Vingt ans après et même Le Vicomte de Bragelonne".

"Dumas réécrivait déjà l’histoire"

Près de deux cents ans plus tard - le premier feuilleton est paru en 1844 - reprendre ces personnages ne relevait-il pas de la gageure ? "Non, claque le scénariste, on ne nous a pas demandé de mettre en scène le roman. En fait, le cahier des charges était très maigre. L'éditeur nous a laissé une liberté totale et on en a profité. Mais quand vous avez cette liberté, il est impératif de se mettre un cadre assez strict pour être efficace et ne pas faire n'importe quoi. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que Dumas lui-même réécrivait à sa sauce un pan de l'histoire du XVIIe siècle. Ça permet de se dire qu'on marche dans ses pas. C'est bien sûr un mensonge, on en est conscient mais ça permet de désacraliser l'auteur et l'œuvre."

Côté dessin, c’est Fabrice Erre qui s’y colle avec son trait rond et caricatural à souhait. Depuis quelques années, avec son autre complice Fabcarro (le nouveau scénariste des aventures d’Astérix), il a confisqué la page 3 du magazine Spirou avec un réel bonheur. Une forme d’éditorial surréaliste qui a donné une nouvelle dimension à l’hebdomadaire presque nonagénaire.

Une fois de plus, Fabrice Erre parvient à installer son univers très personnel dans les bottes de d’Artagnan, de ses trois comparses et de tout le petit monde né sous la plume d’Alexandre Dumas, de Richelieu à Milady de Winter.

Caricature et outrances

Cet album, qui sera suivi d'un second tome en fin d'année ("on est adossé à la sortie des longs-métrages au cinéma et il y aura donc aussi un second film qui est annoncé pour la fin de l'année", explique Gilles Rochier) est constitué d'une succession de gags, le plus souvent en une planche, bâtis généralement sur une interaction entre les trois mousquetaires et le petit nouveau, dans un langage qui peut réunir toute la famille autour de l'album.

"Écrire pour les ados, c'est très compliqué mais je pense que les personnages imaginés par Alexandre Dumas peuvent leur parler. On peut dire que D'Artagnan, c'est un grand adolescent qui en fait des tonnes pour se faire remarquer et pour tenter de se faire une place parmi les mousquetaires", explique encore le scénariste.

"Le personnage est caricatural, enchaîne Fabrice Erre. C'est un jeune homme qui monte à Paris assoiffé d'aventure et sûr de lui. Dès qu'il arrive, un peu querelleur, il réussit à se mettre à dos Athos, Porthos et Aramis. Pas mal pour une entrée en matière. Fort heureusement, ils vont se lier d'amitié et les trois mousquetaires vont essayer d'encadrer et d'initier ce jeune chien fou. Un pur bonheur qui nous ouvre bien des portes pour nos petits gags".

--> ★★★ Fabrice Erre et Gilles Rochier | Les Trois mousquetaires, Tome 1, D'Artagnan dans la place | Bande dessinée | Casterman, 48 pp., 9,95 €, numérique 6,99 €