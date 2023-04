Comme il l'expliquait récemment au Figaro, défendant son choix d'écrire des romans policiers : "Il n'y a pas en littérature de genres majeurs ou mineurs. Il n'y a que deux sortes de romans : les bons romans et les mauvais romans. Tout le reste n'est que bavardage". Et son œuvre le démontre.

Avec Le Château de Barbe-Bleue, il vient conclure en force sa trilogie commencée avec Terra Alta, et son héros, le policier Melchor Marin. Et poursuivie avec Indépendance.

On avait découvert dans les deux épisodes précédents ce fils d'une prostituée de Barcelone et d'un père inconnu. Adolescent, il tombe dans la drogue, le deal, la violence et la prison. Mais quand son avocat, envoyé par sa mère, vient lui dire qu'on a retrouvé celle-ci sauvagement assassinée sur un terrain vague, il décide de changer de vie, de devenir policier et de venger sa mère.

Envoyé en Terra Alta, loin des projecteurs, il y trouve enfin une forme de bonheur avec Olga et leur fille Cosette. Mais tout change quand on découvre le couple le plus riche de toute la Terra Alta, des nonagénaires horriblement torturés et assassinés.

Alors que sa femme a aussi perdu la vie à cause d'une de ses enquêtes, il se retrouve seul avec sa fille. Le prénom de Cosette renvoie à son amour pour Les Misérables de Victor Hugo qui devient le fil conducteur de sa vie.

Majorque

Dans Le Château de Barbe-Bleue, on est en 2035, Melchor s'est retiré de la police pour devenir bibliothécaire et sa fille a 17 ans. Elle part quelques jours à Majorque avec une amie, mais ne revient pas avec elle, indiquant à son père qu'elle veut réfléchir. Elle a découvert que son père lui avait menti sur la mort de sa mère, parlant d'un accident alors qu'elle avait été tuée à cause de l'enquête que son père menait avec tant d'acharnement.

Mais Cosette disparaît ensuite et la police locale ne fait rien pour la retrouver. Melchor s'enflamme, va sur place où il se heurte à une omerta générale. En cause, un richissime Américain, Rafael Mattson, qui possède une immense villa sur un cap de Majorque et y organise des fêtes qui s'avèrent être des partouzes filmées avec des jeunes filles kidnappées. Une fiction qui rappelle évidemment l'affaire Epstein.

Melchor revoit bien Cosette, libérée, mais anéantie par ce qu'elle a subi, incapable de l'expliquer. L'ancien policier décide alors de s'attaquer à ce prédateur.

Fureur et vengeance

Avec d'autres anciens policiers et d'autres "héros", il monte une opération, en dehors de toute légalité, pour éliminer, ce Barbe-Bleue. Mais la maison est imprenable. On laissera au lecteur le plaisir de découvrir ce suspense haletant.

L'essentiel pour Cercas est de crier son indignation devant un monde qu'il juge corrompu, violent à l'égard des femmes, si inégal, et où même la justice et la police ne remplissent plus leur mission. Un monde qui écrase et bafoue. Dans la même interview au Figaro, il expliquait que le personnage de Melchor était né "de ma fureur, de ma douleur, de mon désir de vengeance". Et face à cela, il glorifie les justiciers comme Melchor, les lanceurs d'alerte, les Don Quichotte.

Dans chaque épisode de sa trilogie, Melchor se retrouve devant le dilemme que Victor Hugo prêtait à Valjean : "Rester dans le paradis et y devenir démon ! Ou rentrer dans l ' enfer et devenir un ange !" Melchor choisit la seconde option, il reste ce héros de Cambrils, quand il avait abattu quatre terroristes islamistes qui avaient participé à la tuerie sur les Ramblas de Barcelone.

Il est, comme ses amis qu'il embarque dans ses croisades, cet "homme qui fait le bien à coups de fusil" et refuse de se contenter de ce que lui disent ses collègues flics. Javier Cercas dresse ainsi un monument à ces justiciers courageux.

--> ★ ★ ★ Javier Cercas | Le Château de Barbe-Bleue (Terra Alta III) | Roman noir | traduit de l'espagnol par A. Grujicic et K. Louesdon | Actes Sud, 349 pp., 23 €, numérique 17 €

EXTRAIT

“Depuis son enfance, elle avait toujours cru que sa mère avait été victime d’un accident non intentionnel, un malheur à l’issue duquel elle avait trouvé la mort ; et, à présent, alors qu’elle était déjà adolescente, elle découvrait que ce n’était pas vrai, que toute sa vie avait été bâtie sur une fiction ; la mort de sa mère n’avait pas été accidentelle mais délibérée ; sa mère n’était pas décédée, on l’avait tuée. Tout le monde le savait en Terra Alta, sauf elle.”