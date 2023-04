Il y a vingt ans, Balkan Trafik naissait... dans une friterie de Schaerbeek

“T’as un drôle d’accent toi, tu viens d’où ?” ose le visiteur. “Je suis albanais du Kosovo, répond son hôte, l’ex-Yougoslavie ça te dit quelque chose ?” “Vaguement”, concède le client. Alors Ilir Sefa s’empare d’un set de table, dessine une carte à la main et raconte son histoire : la guerre, la fuite, l’arrivée en Belgique. Nicolas s’en émeut, une amitié se crée, “la sauce prend tout de suite” autour d’une frite.

Une prison à ciel ouvert

Deux semaines plus tard, voilà Nicolas – caméra à l’épaule – dans les rues de Pristina, première ville d’un Kosovo qui n’a pas encore déclaré son indépendance vis-à-vis de la Serbie. Nous sommes en 2002. “Ce n’était pas la première fois que ce genre d’aventure m’arrivait”, nous précise Nicolas Wieërs, de retour à Pristina, vingt ans plus tard. “Je m’étais déjà retrouvé au Kurdistan après avoir rencontré un patron de café kurde.” Mais son aventure balkanique est différente.

En 2002, touché par la vie et les aspirations des jeunes Kosovars, il veut tenter quelque chose. “Je me suis retrouvé avec une bande d’étudiants multilingues portés par la même volonté, la même envie, la même énergie que la nôtre, mais coincés dans une prison à ciel ouvert.” “L’idée n’était pas de faire directement quelque chose pour eux”, poursuit-il, “mais d’attirer l’attention, provoquer une rencontre entre nos compatriotes et cette région incroyable”. Ce sera la culture, la musique, la création d’un festival. Coup de bol, on voit justement déferler les Goran Bregovic (musicien et compositeur bosnien) et Emir Kusturica (réalisateur franco-serbe) dans les salles de concert et de cinéma européens. Le projet “Balkan Trafik” se monte progressivement avec Bozar et s’offre une première édition en 2007.

Boban Markovic, Johnny Hallyday : même combat

Se pose alors une question évidente : comment concevoir l’affiche d’un festival de musique balkanique, quand on n’y connaît rien ou presque. “Eh bien on retourne dans les Balkans”, nous lance Nicolas Wieërs, qui arbore désormais une magnifique dent en or. “Je n’ai plus jamais arrêté d’y voyager. Et puis, pour être franc, ça revient aussi tout simplement à aller fouiller dans les bacs de la médiathèque, éplucher les anthologies de la musique des Balkans.”

Dès la première édition, il fait jouer le groupe de ska Dubioza Kolektiv, qui vient de se créer en Bosnie, et dont c’est la première sortie du pays. Pas d’intermédiaires ni agents, tout se fait au contact. Et ici aussi, la sauce prend.

“Le public est venu assez vite”, se félicite Nicolas Wieërs qui conserve tout de même son boulot de réalisateur pour gagner sa vie. “Un festival comme le mien, poursuit-il, c’est de l’artisanat, on cherche de l’argent partout et on le redistribue. La très grande majorité des groupes programmés à Balkan Trafik ne partent pas en tournée, on les fait venir spécifiquement pour le festival”. “Parfois c’est compliqué, ajoute-t-il. D’abord, parce qu’ils n’ont pas toujours envie de sortir des Balkans. Et puis, financièrement, la hausse du prix des billets d’avion est la même, que vous fassiez venir Boban Markovic ou Johnny Hallyday.”

Tradition, fusion et moderne

Vingt ans et dix-sept éditions plus tard, l’affiche n’est plus la même “parce que la réalité des Balkans n’est plus la même non plus”. “Au début, je programmais beaucoup de groupes traditionnels parce qu’il n’y avait pratiquement que cela”, ajoute le fondateur du festival. Les amateurs des Guignols de l’Info se souviendront, à titre d’exemple, de la marionnette d’Emir Kusturica et de cette fanfare qui la suivait en permanence.

“On a progressivement ajouté des groupes de fusion, mais aussi du jazz, du blues, du rock des Balkans. L’idée est de faire évoluer la conception que l’on peut se faire des Balkans, tout en gardant une saveur locale. Il y a évidemment des groupes albanais ou serbes qui font du rock ou de la techno comme n’importe quel autre, mais s’ils n’ont pas de ‘saveur locale’, on ne les programme pas. Balkan Trafik, c’est la fête, la diversité des Balkans en plein cœur de Bruxelles. Les gens viennent pour danser et se rencontrer.”

Trois jours à Namur et Bruxelles

Répartie sur trois jours, l’édition 2023, qui se tiendra à Namur le 27 avril, puis sur la place De Brouckère de Bruxelles les 28 et 29 avril, propose de tout. “Nous ne faisons pas de politique, précise Nicolas Wieërs. Nous programmons des artistes de tous les pays, toutes les communautés.”

La journée commence généralement, et gratuitement, avec des groupes traditionnels. Des ateliers musicaux, de petits shows de polyphonie albanaise ou de danse serbe. “Pour les diasporas, le folklore demeure important, ça fait madeleine de Proust, poursuit l’organisateur. On en propose donc un peu, avant d’aller vers les trompettes et les brass bands avec des légendes vivantes comme Boban et Marko Markovic, parce que les gens aiment ça, les gens aiment le cuivre. Avant de terminer avec des groupes de fusion ultradansants comme Iskaz ou Dren Abazi, et de solides têtes d’affiche comme Dubioza Kolektiv et Balkan Beat Box.”

À Pristina, on a les yeux tournés vers l’Europe, l’avenir, la liberté de mouvement

Pristina n’est pas belle. Avec ses blocs de béton, ses structures improbables et ses vieux immeubles à l’abandon, on comprend pourquoi la ville a longtemps séduit les amateurs de brutalisme, mouvement architectural en vogue jusqu’à la fin des années 1970 porté sur le minimalisme, le design froid et les matériaux bruts.

Le Grand Hôtel, qui abrite encore l’ancienne suite personnelle de Tito, est là pour en témoigner. Pour une quinzaine d’euros, vous pouvez même y séjourner et profiter de la moquette d’époque, des téléphones vintage et des vieux canapés. Mais le Kosovo, lui, est séduisant. Le pays se révèle même extraordinairement accueillant, porté par une population bouillonnante, composée à plus de 60 % de jeunes de moins de trente ans, les yeux tournés vers l’Europe et l’avenir.

Université de Pristina ©David Vannucci - Balkan Trafik 2023

“Moi, je suis en colère”, nous lance Fitore Berisha, artiste, activiste, maman et figure du féminisme local. “La guerre a été très dure, en particulier pour les femmes, et ce jeune pays doit maintenant apprendre à éduquer ses enfants.” Juste derrière elle, une immense façade arbore l’une de ses œuvres – Broken Dreams – représentant deux femmes de générations différentes, aux paupières surmontées de miroirs brisés.

“Avec le manque de travail et de liberté de mouvement (les Kosovars ne disposent toujours pas d’un droit d’accès à l’Union européenne, et les visas sont rarissimes, NdlR) les gens deviennent dingues”, poursuit l’artiste d’une cinquantaine d’années, qui dévoilera une fresque à Bruxelles (Marolles) dans le cadre du festival Balkan Trafik. “Et pourtant, il y a beaucoup d’espoir : des gamins surdoués commencent à gagner beaucoup d’argent dans l’IT et les nouvelles technologies, énormément de jeunes apprennent l’allemand pour pouvoir aller travailler en Allemagne, en Autriche ou en Suisse.” Dans un pays d’un million huit cent mille habitants auxquels il faut ajouter un million d’exilés, la diaspora a toute son importance, financièrement, culturellement et politiquement parlant.

“Je veux faire venir les gens ici”

Fitore Berisha n’est pas la seule à orner le béton de couleurs. La ville regorge d’œuvres de street art de qualité disséminées un peu partout. L’artiste n’est pas isolée non plus dans sa vision d’espoir. “Moi je suis né à Londres, j’ai vécu en Belgique, et je suis revenu à Pristina”, nous lance Uliks Zaimi, cameraman d’une trentaine d’années. “Je suis resté coincé ici avec le Covid et je me suis rendu compte qu’il y avait plein d’opportunités. Les jeunes veulent laisser le conflit derrière eux, ils ont envie de liberté, de développement. Et moi, j’ai envie de faire revenir ou venir les gens de l’étranger.”

Même enthousiasme du côté de la Mitrovica Rock School, qui sera elle aussi de passage à Bruxelles fin avril dans le cadre du festival Balkan Trafik. Tristement connue pour être coupée en deux par une rivière séparant communauté serbe et albanaise, régulièrement pointée comme lieu de tension dans la région, Mitrovica passe lentement à autre chose.

Erjona - Mitrovica Rock School ©Mael Duchemin

Symbole de cette évolution, la Mitrovica Rock School rassemble des jeunes des deux communautés autour de la musique. Dans leur local de répétition, points de drapeaux nationalistes, mais des t-shirts de Nirvana, Metallica, Dua Lipa ou Taylor Swift. “Je suis la chanteuse du groupe Zénith, nous lance Erjona, 18 ans. La politique, nous, on en a un peu marre. Je préfère écrire des chansons d’amour, utiliser des métaphores, et aller représenter Mitrovica dans le monde entier.”