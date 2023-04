"Les Trois mousquetaires", version émotions

Adapter le chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas en manga relève du défi et exige des choix draconiens. Comment avez-vous procédé ?

Néjib : Nous sommes partis du scénario du film et pas du roman, ce qui permettait d’avoir un matériau de départ moins dense. De nombreuses scènes du livre avaient déjà été retravaillées mais je me suis bien sûr replongé dans l’œuvre initiale. Je l’avais lue quand j’étais adolescent. Et comme nombre de lecteurs, je me souvenais des personnages et des ferrets de la Reine, mais il ne s’agit que d’une péripétie parmi d’autres. Feuilletoniste, Alexandre Dumas était payé à la ligne et se montrait donc volontiers prolixe. En partant du scénario du film, nous disposions d’un récit déjà beaucoup plus structuré. Nous devions toutefois rester fidèles au déroulé du film et aux contraintes du manga.

Quelles sont ces contraintes ?

Elles relèvent de la manière dont on appréhende le récit. Le manga exige une dramaturgie plus forte.

Gascon fougueux, d’Artagnan réunit-il les caractéristiques du héros type de mangas ?

Néjib : Tout à fait ! C’est un personnage de shônen, cette ligne éditoriale de mangas dont la cible est à l’origine constituée d’adolescents et de jeunes de genre masculin. Il s’agit d’un adolescent qui quitte ses parents pour découvrir le monde et qui rencontre plusieurs obstacles en chemin. Il est le héros d’un récit initiatique par excellence. Il monte à la capitale, veut devenir un homme, rencontre un groupe de copains. Nous avons d’ailleurs rajeuni d’Artagnan par rapport au film. Dans le manga, il a environ 17 ans, comme dans le roman de Dumas, et dans le film de Martin Bourboulon, il est interprété par François Civil, qui est âgé de 25 ans.

Cédric Tchao : Les trois mousquetaires sont les archétypes qu’on retrouve partout dans les séries avec d’Artagnan, la tête brûlée, Athos, le réfléchi, Porthos, la brute, Aramis, le passionné.

Pour séduire, les mangas doivent être rythmés. En ce sens, le roman de cape et d’épée, avec ses bagarres et ses duels, tisse une toile de fond idéale…

Néjib : D’autant que les mousquetaires sont tout de même des tueurs. Chez Dumas, ce sont des crevards, ils n’ont pas d’argent et doivent en trouver pour partir à la guerre. Ils s’incrustent à des dîners, etc. De véritables "bad boys". Ils sont sales, pas vraiment méchants mais pas gentils non plus, de vraies canailles.

Cédric Tchao : Ce type de récit mouvementé convient parfaitement à l’illustration manga car il est basé sur le rythme mais en manga, on s’intéresse surtout aux émotions des personnages. On s’en imprègne.

Comment traduisez-vous ces émotions ?

Cédric Tchao : Par les regards, les larmes, les sourires. Quand on parle des mangas avec des jeunes lecteurs, ils disent qu’ils ont l’impression d’avoir passé du temps avec ces personnages, d’avoir vécu leurs aventures, d’avoir été aux côtés de leurs héros. Le dessin doit synthétiser beaucoup de choses, rendre l’émotion la plus claire possible. Les mangas sont plus théâtraux que cinématographiques car les sentiments y sont exacerbés. Tout est dans l’emphase.

Milady de Winter, pour sa part, est une féministe avant l’heure…

C’est un personnage très moderne. Elle doit se débrouiller toute seule dans une société sans scrupule vis-à-vis des femmes. Elle n’a de comptes à rendre à personne. Elle est intrigante par intérêt et non par vice. Pour elle, la fin justifie les moyens.

--> ★★ Cédric Tchao et Néjib | Les Trois mousquetaires 1.D'Artagnan | Manga | Casterman, 200 pp., 8 €, numérique 6 €. Dès 10 ans