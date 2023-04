Une "Saint Jean" âpre et dépouillée

Annoncé par le battement implacable de la basse, le chœur d’ouverture est sans ambiguïté : cette Passion selon saint Jean saisira l’auditeur à la gorge. Donné à Flagey dans un Studio 1 comble, le chef-d’œuvre de Bach connut mercredi une version sans fioritures. À la tête d’effectifs minimum – comparables à ceux du CD paru chez Phi en 2020 –, Philippe Herreweghe aborde l’ouverture dans un tempo rapide et scandé, et les appels répétés – “Herr” ! – semblent marqués par l’inquiétude plus que par l’espoir. On peut rappeler que le texte de la Passion selon saint Jean plonge directement l’auditeur dans le drame, avec l’Évangéliste comme acteur clef, ici le ténor Reinoud Van Mechelen. Grâce à la beauté et au rayonnement de sa voix, et grâce à sa culture rhétorique, ce dernier entraîna le mouvement sans que ses récitatifs hyperexpressifs, et finalement séduisants, entrent en collision avec les options plus austères du plateau. Cette qualification d’"austère" appelant d’ailleurs des nuances, car les airs contenaient bien leur part d’humanité mais dans la réserve et la sobriété. À l’exception de Krešimir Stražanac (le Christ), timbre coloré et voix puissante, et de Philipp Kaven (Pilate), les solistes firent entendre des voix plutôt chambristes, et même légères en ce qui concerne le ténor Guy Cutting et la soprano Marie Luise Werneburg (qui remplaçait Dorothée Mields), privilégiant la pure musicalité et la compréhension du texte. Avec, évidemment, des moments d’émotion directe, comme les deux airs succédant à la mort de Jésus : Es ist vollbracht, par l’alto sensible et raffiné d’Alex Potter, et Zerflisse mein Herze in Fluten der Zähren, dans l’interprétation quasi surnaturelle de la soprano, une idée de ce que serait la voix d’un ange.