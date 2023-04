Opéra en sous-sol

Aux prises avec le destin

Trois femmes sont ici aux prises avec leur destin. Alina a dix-huit ans, et est en guerre avec la terre entière, à commencer par sa mère qui, de facto, lui a pourri la vie en se faisant larguer, par un père de passage réputé inconnu ; tant qu’à faire, elle se cherche un boulot : ce sera "dame de cour" (entendez madame pipi), avec dépannage immédiat aux toilettes du Belvédère (sous-sol), un soir de première "en présence de la Reine". Hélène doit avoir la bonne trentaine et occupe un haut poste dans ce même Belvédère ; elle se sent moche, son directeur la snobe, son couple bat de l’aile et sa récente maternité lui semble une bizarrerie ; comment reprendre ses marques ? Dans cette même maison d’opéra, Anita est une des mécènes qui comptent mais son bilan personnel la plonge dans la mélancolie ; en dépit de son (grand) âge et de sa condition, son cœur est resté accroché à un jeune violoniste russe rencontré trente ans plus tôt, pour lequel elle a traversé vingt fois le monde, ne gardant - peut-être - de lui qu’une bague qui ne la quitte jamais. Mais voilà, en ce soir agité de première, la bague, laissé par mégarde sur un coin du lavabo (des toilettes du sous-sol), entraînera, pour chacune de ces trois femmes, un profond bouleversement.

Densité d’une écriture

Dans ce premier roman, Sophie van der Stegen s'impose par la densité d'une écriture, qui ne renonce ni à la complexité ni au verbe cru tout en gardant un caractère naturel, toujours "allant" (dirait-on en musique) et vaguement amusé. Dans une intrigue où chacune des protagonistes est (notamment) saisie dans sa relation mère-fille, le récit circule volontiers dans le temps mais la tension est telle qu'une fois entrepris, il est impossible à lâcher, scandé et éclairé par des évocations poignantes de la vie de Puccini, appelées ici Interludes. Revers de la médaille dans cet ouvrage qui en contient au moins trois en puissance : certains aspects auraient mérité d'être développés et mieux articulés les uns aux autres, et, tant qu'à parler d'un "roman noir", la section finale aurait pu carrément décoller vers l'onirisme, le surréalisme ou carrément l'horreur qui, ici, ne font qu'affleurer. Réserves en guise d'appel à d'autres envols.

--> ★ ★ Sophie van der Stegen | L'Envol de Tosca | Roman | Ker Éditions, 251 pp., 18 €, numérique 10 €

EXTRAIT

“Tandis qu’elle referme la porte, il lui semble que le cynisme de François Leloup appelle vengeance au ciel. Mais le ciel est vide : elle est toute seule. Dirk s’éloigne sans un mot. Et merde, murmure-t-elle. Elle se corrige : zut. Puis s’en veut de se censurer : merde.”