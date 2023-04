Un regard très emblématique sur la Famille royale

Cette analyse la plus complète des armoiries vient à son heure en cette année du 10e anniversaire du règne de Philippe. Puis cet inventaire exhaustif rappelle la place centrale de la Belgique en Europe. Sans doute, Pascal Dayez-Burgeon n’a-t-il pas tout à fait tort en ayant rangé notre premier Roi parmi les principaux chasseurs de trône. Reste qu’il ressort de l’étude de Michel Lupant et de ses collègues, que le fondateur de la dynastie incarnait le concept d’alliances européennes. Cela émerge des liens de la Famille royale avec l’Europe entière. Par les mariages mais aussi par leur appartenance commune à des ordres de chevalerie de cours étrangères. Cela ne saute pas nécessairement aux yeux dans les dîners officiels si l’on ne se concentre pas sur les décorations portées. Des distinctions honorifiques qui sont des indications précieuses sur la géopolitique et les relations personnelles mais aussi étatiques, y compris avec des nations républicaines pur jus…

Livres d’or et parchemins enluminés

Précisons que les auteurs qui ont travaillé avec l’aide éclairée des Archives du Palais et de Baudouin D’Hoore ont également épluché les archives d’ordres aussi réputés que ceux de la Jarretière (Royaume-Uni), de l’Eléphant (Danemark) et des Séraphins (Suède) tout en s’immergeant dans divers livres d’or et parchemins enluminés. Les premiers ont perpétué la tradition de faire réaliser des plaques aux armes de leurs chevaliers. Une source iconographique intéressante pour appréhender l’évolution des armoiries dans un contexte international. De même, diverses confréries religieuses ou Serments d’arbalétriers détiennent des archives exceptionnelles avec des versions d’armoiries qui n’ont été utilisées qu’une courte période. Mais l’autre grande qualité de l’Armorial est qu’il paraît quelque 70 ans après le précédent tour d’horizon scientifique. Depuis 1956, il n’y avait plus d’étude d’ensemble des emblèmes de la Famille royale.

Bref, une lacune comblée saluée par les spécialistes. L’ouvrage retrace l’évolution des usages, l’héraldique étant avant tout un art. Le travail est remarquable par son iconographie et par sa rigueur scientifique. Puis moult sources méconnues ont été mises à contribution pour illustrer la diversité de l’héraldique royale belge. Avec en prime, des dessins d’artistes héraldistes renommés ou ignorés. Puis tous les membres de la Famille royale y sont présentés par le texte et par des illustrations originales.

--> ★ ★ ★ Michel R. Lupant, Cédric Pauwels et Jean-Marie Van den Eeckhout | L'Armorial de la Famille royale de Belgique/Wapenboek van de Koninklijke Familie van Belgïe | Synthèse | Éditions Weyrich, 599 pp., 99 €