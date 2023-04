Alechinsky, son parcours gravé

D’aucuns diront peut-être, et l’artiste en premier lieu, que nous nous égarons. Peut-être, mais la vaillance n’a pas d’âge et le bonheur de le savoir, opiniâtrement, résolument, à l’assaut quotidien d’un nouvel exploit, à tout le moins d’une nouvelle tentative d’exacerber l’acte de créer, comme pour se dépasser s’il en était encore besoin, n’est-il pas gage d’une certaine félicité. D’un rayonnement.

Convié par Chantal Colleu-Dumon à rehausser son domaine enchanté de quelque indice de sa longue et belle carrière, l’Alechinsky, toujours gaillard et curieux, est d’abord venu voir de quel fleuron nouveau s’assortirait un curriculum d’expositions tellement rempli qu’il déborde de satisfecit. Curiosité gagnante et défi d’autant mieux acté que, revenu à Chaumont des années après, l’artiste franco-belge s’est souvenu, comme il l’indique au début du beau livre catalogue qui souligne sa participation à l’événement 2023:“21 mai : logé dans baraquement à Ch.s.L. 1940: les Stukas sur la tête, nous étions sur les routes, “papa, maman, la bonne et moi”, j’avais 12 ans et notais chaque direction prise depuis Bruxelles, chaque ville traversée en France, toujours plus au sud, vers l’arrière-pays, vers le calme.”

À dater d’un certain âge, des souvenirs nous reviennent qui marquent les esprits. Défi accepté, encore fallait-il confier du corps à la rétrospective. Son choix : une rétro de son parcours gravé, corpus riche de plus de deux mille pièces. Pas une sinécure ! Secondé par l’organisation précieuse d’un assistant, Frédéric Charron, capable de vous sortir in petto la pièce idoine, Alechinsky a résumé ses prouesses graphiques et sentencieuses en 274 numéros, eaux-fortes, gravures sur bois, lithographies.

274 numéros, tout un étage

Tout un étage, celui des Galeries hautes du château, une suite de salles à parcourir d’un pas léger, curiosité aux aguets, 274 numéros et un flot de découvertes même pour qui croirait tout savoir ou presque de maître Pierre, la promesse de joyeusetés, de calembours, de facéties graphiques ou verbales (dans les titres), de chromatismes enchantés, la fête peut prendre date et réjouir qui s’enchante d’inattendus toniques.

Les premières salles sont les plus surprenantes, tant le noir et blanc, eaux-fortes des années 1948 à 1962, prend date en des méandres, parfois cocasses, qui témoignent de quelle liberté du geste et de la pensée, l’artiste enrobait ses aventures entre lignes et figurations elliptiques. Une lithographie de 1950, Soleil chez Mourlot, est déjà frappée du geste tournoyant qui sera une de ses marques de fabrique, indissociable, plus tard, et jusqu’à nos jours, du fameux serpent de CoBrA.

"L'encreur", lithographie, 2001. ©ALECHINSKY

Dans le livre Alechinsky à l’imprimerie (200 pages en couleurs, Editions Gallimard, prix 30 euros), ouvrage magnifiquement édité, beau papier mat, illustré en couleur, Alechinsky raconte dans Vadrouille à l’âge lithique, ses travaux et ses jours au cœur de l’encre, en complicité avec ses imprimeurs, de Mourlot à Bramsen, à Frank Bordas. C’est, comme le reste, enlevé d’une main sûre, le verbe parfois hilare ou précis, précieux prolongement d’un état de concentration subversif.

De ses Racines, de 1962, au Test du titre, quatre ans plus tard, d’une affiche complice avec Reinhoud pour le Stedelijk d’Amsterdam en 1961, des Dimanches du comptable, eaux-fortes sur vieux papiers de comptes (à rebours) de 1967, aux Vulcanologies, au Soleil noir, de 1984, à ses nombreuses collaborations avec les poètes, d’Apollinaire à Butor, à ses lithographies majuscules sur Voirin : un Alechinsky en majesté.

**** Alechinsky à l’imprimerie Art contemporain Où Domaine de Chaumont-sur-Loire, Centre d’art et de nature, 41150 Chaumont-sur-Loire. www.domaine-chaumont.fr et 00.33.2.54.20.99.22 Quand Jusqu’au 29 octobre, chaque jour à partir de 10h.