Vendredi saint au Concertgebouw de Bruges

Car pour les quelque soixante-cinq autres musiciens et chanteurs, répartis en deux “chorus”, avec la gambiste centrale en agent double, la direction musicale s’est effectuée, comme par miracle, depuis le coin intérieur du chorus 2, occupé par Lionel Meunier, basse, et chanteur pivot de l’ensemble. Tandis qu’à l’avant-scène, de l’autre côté du plateau, la Konzertmeisterin du chorus 1, Petra Müllejans, légèrement surélevée, assurait le relais vis-à-vis de l’orchestre. La configuration était audacieuse : elle apporta indéniablement une intensité particulière à ce qui s’apparente quand même à une célébration (plutôt qu’à un objet de consommation culturelle) mais au prix de certains désordres lorsqu’il s’agissait de faire sonner et résonner tous les effectifs à la fois, la foule des bois – hautbois, flûtes et bassons – ne demandant qu’à s’égailler dans ce cas.

La réserve disparaissait dans les parties vocales : l’ensemble Vox Luminis rayonnait par l’opulence de ses sonorités, sa précision, sa diction, et, oui, sa lumière ; et, incorporés aux chœurs, les nombreux solistes apportèrent à chaque intervention individuelle la force et la saveur de leurs personnalités artistiques. Citons tout particulièrement Raphael Höhn, Évangéliste sobre et non moins éloquent, Sebastian Myrus, un Christ solaire, très incarné, la soprano Gwendoline Blondeel et le contre-ténor Alexander Chance, la nouvelle star…