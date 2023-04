De choc des mentalités en choc des cultures

Une fille bizarre

À peine arrivée à Chicago où son séduisant mari a une situation honorable, Charlotte apprend que, non seulement elle a une rivale, mais qu’elle est censée l’accepter. De dépit, elle s’enfuit sans un mot, se contentant d’emporter quelques vêtements, un peu d’argent et une absence cruciale de toute compétence professionnelle. Pas question d’appeler ses parents au secours. Elle se retrouve à Eden Beach, une sation balnéaire de la côte Est où elle est rapidement adoptée par une bande de jeunes désinhibés, intrigués par cette fille à leurs yeux "bizarre". Soutenue par ceux-ci et, notamment, par Cookie, devenue sa confidente et amie dans le logement qu’elles partagent, elle gagne sa vie comme elle peut. Petitement. Difficilement. Nécessairement. Mais elle s’adapte. Légers et plutôt bienveillants, ses compagnons chantent, la font rire, bousculent ses réserves, nagent nus dans la mer, parlent de la guerre au Vietnam qu’ils ne veulent pas faire, entendent défendre les opprimés, lui demandent ce qu’elle veut faire de sa vie… Et elle ne sait quoi répondre. Elle espère que son mari, en manque d’elle, finira par la rechercher. Elle l’attend tout en tombant amoureuse de John, puis de Ed… Où va-t-elle ? Vers quoi et vers qui ?

Avec un sens aigu du rebondissement, Anne Duvivier dont c’est le cinquième roman désoriente le lecteur par une fin que, peut-être, il n’attendait pas. Ou pas comme ça. Elle surfe avec conviction sur le choc des mentalités et sur un féminisme dont elle exclut les outrances provocatrices des débuts. De Bruxelles à Chicago ou Eden Beach, elle sonde les différences culturelles et les liens qui s’y créent. Emporté par une écriture fluide et nette où un chat s’appelle un chat, son livre interroge avec simplicité un certain nombre de certitudes et se lit d’une traite. Avec plaisir.

--> ★ ★ ★ Anne Duvivier | Eden Beach 1970 | roman | M.E.O. | 196 pp., 18 €, numérique 11 €