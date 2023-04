Grégoire Delacourt: "mourir d'amour dans la beauté"

guillement Pour avoir connu la violence d'un homme, qui était mon père, je sais le chagrin, la douleur, la fragilité des femmes.

Ce n'est pas la première fois que Grégoire Delacourt, auteur depuis 2011 (L'écrivain de la famille, Lattès), se glisse dans la peau d'une femme et il n'a pas son pareil pour en si bien capter la sensibilité. "J'aime ça. J'ai donné la réponse dans L'enfant réparé [qui vient d'être réédité au Livre de Poche], mon précédent livre. Fondamentalement, pour avoir connu la violence d'un homme, qui était mon père, je sais le chagrin, la douleur, la fragilité des femmes. Et puis, d'un point de vue romanesque, ce sont des personnages fascinants." Il y est allé progressivement, explique-t-il. "Avec La liste de mes envies [écoulé à 1 200 000 exemplaires] d'abord, puis, plus intimement avec Danser au bord de l'abîme. Et ici, dans Une nuit particulière, avec Aurore, qui est plus âgée que mes précédentes héroïnes. Aurore nourrit toutes les femmes que j'aime, qu'elles soient des femmes de chair, de fiction, de séries, de romans."

Grégoire Delacourt aime mettre en scène des personnages dont la vie bascule du jour au lendemain. Pour cela, il puise dans sa propre existence comme dans celles de son entourage tout autant que dans ses observations. De nouveau dans Une nuit particulière, on retrouve ses thèmes de prédilection - déclinés différemment - : la vie, la mort, la maladie, la perte.

guillement Avec moins de mots, la poésie fait ressentir sans expliquer.

Après 30 ans de vie commune, Aurore est abandonnée par Olivier. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle a 55 ans, une fille de 25 ans. C’est par téléphone que son mari lui apprend qu’il la quitte. Elle rencontre sur le trottoir d’un café Simeone, à qui elle demande une cigarette. À partir de ce moment, Grégoire Delacourt nous embarque aux côtés de ces deux personnes qui partagent beaucoup plus qu’on pourrait le croire grâce à une subtile mise en scène (dans la première partie du roman, il donne la parole à Aurore, dans la seconde, à Simeone avec de délicieuses allusions à sa mère, folle d'opéra, en italien), une intrigue bien menée (tout se passe en une nuit). Le voile ne se lèvera que petit à petit. Ah !, la belle imagination que possèdent certains romanciers.

Outre des opéras, Grégoire Delacourt glisse, çà et là, des extraits de chansons. "Brel, Brassens, Ferrat, Piaf,… ont écrit de très beaux textes. Parfois, quand vous racontez un sentiment sur la perte de l'autre, vous vous dites : je vais mettre ce passage parce que je gagne deux pages. 'Un jour/Deux jours/Huit jours/Laissez-le moi/Encore un peu' comme le suppliait Piaf. Avec moins de mots, la poésie fait ressentir sans expliquer."

guillement Depuis que j'ai écrit ce livre, j'apprécie Paris.

Le soir de leur rencontre, les deux protagonistes déambulent dans Paris, dont Grégoire Delacourt rend bien l'atmosphère. "Je n'aime pas Paris, c'est une ville que je ne trouve pas jolie, sauf le coin touristique, du côté du Louvre. Originaire de Valenciennes, c'est une ville qui m'a été imposée par le travail", relève celui qui habite dorénavant à Brooklyn et qui a vécu à Bruxelles dans les années 80, quand il était publicitaire. Je regarde Paris d'une autre manière. J'ai réinventé cette balade de nuit dans un Paris qui n'est pas beau mais pas sale, pas merveilleux mais pas agressif. C'est un Paris humain, un Paris de silence, d'ombre et de lumière, de pochetrons qui dorment dans le métro. Depuis que j'ai écrit ce livre, j'apprécie Paris. C'est-à-dire que je lève le nez pour la première fois et je vois dans mon quartier, le 9e, des choses que finalement j'aime bien. Il a fallu partir, pour m'en rendre compte."

guillement J'aime bien mettre dans mes livres des mots que les gens ne connaissent pas.

Dans un chapitre, au sein d'un paragraphe, au milieu d'une phrase, l'on rencontre l'un ou l'autre mot, si pas inconnu, en tout cas peu usité ou puisé dans une autre culture. Comme mamihlapinatapai, ce mot yaghan des habitants de la Terre de feu qui définit cet instant où deux personnes qui s'attirent aimeraient que l'autre initie quelque chose, mais aucun des deux ne bouge. "On n'a pas de mots en français pour qualifier ce moment. Ce petit peuple a réussi à conceptualiser ce mouvement entre deux personnes et le nommer", s'enthousiasme celui qui en a pris connaissance au hasard d'une lecture, l'avait noté et s'était promis qu'un jour il en ferait quelque chose.

"J'aime bien les mots, continue Grégoire Delacourt. J'aime bien mettre dans mes livres des mots que les gens ne connaissent pas. Comme marcescente, c'est un mot qu'on m'a offert. Une lectrice m'a dit un jour : j'ai trouvé un mot qui devrait vous plaire, c'est marcescente, vous connaissez ?" On connaissait immarcescible, employé par un de nos collègues pour parler de Catherine Deneuve, mais pas marcescente, même si l'on y perçoit bien une parenté.

--> ★ ★ ★ Grégoire Delacourt | Une nuit particulière | Roman | Grasset, 194 pp., 19 €, numérique 14 €

EXTRAIT

"[...] mais au moins je vivrais enfin mon inaspettato, mon ultime flamboiement, connaîtrais une issue à la Tristan, une sortie à la Edgardo - ainsi ces hommes aux coeurs de femmes, capables sur scène de morire d'amore et de faire pleurer ma mère."

Mais encore

Le métier de journaliste. Alors qu'une salle avait été réservée pour l'entretien, un néon réfractaire nous fait fuir. On emmène alors Grégoire Delacourt dans une autre, plus exiguë. "On croirait que je vais passé un entretien d'embauche", commente l'intéressé. On prend la balle au bond. "Et qui sollicite l'entretien?" "Moi je veux bien être journaliste. C’est un beau métier, qui fait rêver. La presse écrite, c’est un peu la dernière information fiable. En tout cas dans laquelle j’ai confiance. Quand on voit toutes les horreurs sur Facebook, etc, c’est un truc qui me terrifie. J'ai une confiance absolue dans la presse écrite. Parce que les gens qui écrivent prennent le temps de s'informer, ils ont une éthique. Enfin moi, je crois ça, alors que l'on peut dire n'importe quoi sur un post d’Instagram, par exemple. Regardez en France, les guerres contre les policiers sont alimentées par des fausses nouvelles. C'est très dur après de revenir en arrière parce que pour les gens, la première info, c'est la bonne. C’est l’effet de source."

Un homme qui écrit ce que ressent une femme. "Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'écrire au nom d'une femme? Si on n'a pas le droit dans l'art d'être l'autre, alors on arrête. On est dans une dictature. En tant que romancier, je peux écrire comme si j'étais un homosexuel noir dans les années 60 si je veux, sans être moi-même homosexuel noir dans les années 60. Je crois qu'il faut se battre pour garder cette liberté dans les scènes de sexualité, dans les scènes de désir qui touchent à l'intime. Je continue à tracer un sillon, mais toujours dans le respect de l'autre, parce que j'ai ce sentiment de respect de l'autre depuis toujours. Ma mère m’a éduqué comme ça, donc je ne reviendrai pas là-dessus. C'est du respect, qui n’est pas de la condescendance ni minimiser l'autre, et notamment les femmes."

guillement L'absence n’est pas antithétique de l'amour.

La galanterie. "Il y a quelques années, j'étais à Montréal avec une jeune femme, une journaliste ou une libraire, je ne me souviens plus, et on prenait un taxi pour se rendre au salon du livre ou au restaurant. Je lui ai ouvert la porte du taxi, elle m’a répondu : mais je sais le faire. Ça m'a fait bizarre parce que moi, c'était juste de la politesse. Pour moi, la galanterie ce n'est pas une domination, c’est juste de la politesse."

Dédicace à la fin du livre adressée à une dame veuve. "C'est authentique. Cela s'est passé à Cassis il y a 4 ou 5 ans. Cette dame, 80 ans, était la soeur de la maire de Cassis. Elle était à côté de moi pour le déjeuner. Elle avait lu Danser au bord de l'abîme. Elle me dit : "Et bien moi, j'ai eu une histoire d'amour formidable qui a duré 20 ans et ça fait 40 ans que je suis veuve". Je m’autorise alors à lui demander si elle n'a jamais refait votre vie. Elle m'a répondu mot pour mot : "Pour quoi faire? Je l'aime encore". Et là, ça m'a foudroyé parce que je me suis dit : ce que je rêve dans mes livres, les gens le vivent : l'absence n’est pas antithétique de l'amour. On peut aimer en l'absence de l'autre. Et ça, c'est immense. C'est magnifique."

guillement Préparer le deuil de quelqu'un de vivant.

Les groupes de paroles de la ligue contre le cancer. "J’ai fréquenté pendant un an les groupes de paroles de la Ligue contre le cancer avec ma fille numéro trois. Elle est née en 1995, elle avait 20 ans en 2014, quand on a appris le cancer du cerveau de sa maman, dont j’étais séparé mais à laquelle je restais attaché. Je lui ai proposé de participer à un groupe de paroles organisé par la ligue contre le cancer. "J’y vais si tu viens avec moi." Ce que j’ai fait. J’ai vécu une année incroyable. J'ai côtoyé une manière de comprendre, de préparer le deuil de quelqu'un de vivant. C'est vrai que ça m'a inspiré pour ce livre. Pour mes deux héros qui au lieu de parler aux autres vont se parler à eux."