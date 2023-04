Remportez (facilement) 2X2 places pour le concert de Zed Yun Pavarotti aux Nuits Botanique

C'est le grand retour de Zed Yun Pavarotti. Après avoir exploré le rap moderne, il ouvre une nouvelle page de sa carrière avec un retour affirmé à la pop et la puissance des riffs de guitares. Ses motivations restent inchangées : Allez au bout de ses rêves d'enfants, s'offrir cette putain de House pour rendre heureuse sa mère et continuer à faire la fête. Pour aller voir le concert qu'il donnera aux Nuits Botanique le jeudi 27 avril, rien de plus simple : likez le post de cet article sur nos pages Facebook ou Instagram.