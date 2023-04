Warner a annoncé la nouvelle mercredi 12 avril en promettant la toute première série adaptée de la franchise Harry Potter avec son auteure J.K. Rowling comme productrice exécutive. “Les histoires de chacun des livres de Harry Potter, de J.K. Rowling, deviendront une série pendant une décennie” promet le communiqué. La série présentera un nouveau casting. La saga au cinéma s’est terminée il y a douze ans, avec Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2.

”L’engagement de Max à préserver l’intégrité de mes livres est important pour moi, et je me réjouis de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra d’atteindre un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée de longue durée peut offrir”, a souligné J.K. Rowling dans le communiqué.

”Notre priorité, c’est ce qui sera à l’écran”, a prévenu le PDG de HBO, Casey Bloys, en marge de la présentation à Los Angeles, pour couper court aux accusations de transphobie visant l’écrivaine, qui les repousse avec vigueur.

Max promet aussi un nouveau préquel de Game of Thrones, intitulé A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge Knight. Il se déroulera cent ans avant les événements de la série originale pour compléter encore la saga, après le premier préquel, House of the Dragon, à l’été 2022.