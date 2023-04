24 heures d’orgue pour le climat

Impliqué dans le projet dès le début, Bernard Fouccroulle nous en parle : “Se lancer dans la construction d’un orgue de cette envergure, c’est, de facto, endosser une responsabilité, ce n’est pas un but en soi, c’est le point de départ et le socle d’un vaste projet artistique et culturel”. Ce projet se décline selon plusieurs axes interconnectés : le Festival (d’avril à octobre) et l’Académie d’été (début juillet) visent à la fois l’ancrage dans la ville et le rayonnement à l’échelle européenne, avec, comme fil rouge, l’orgue lui-même, dans toute son ampleur artistique et esthétique. “Le projet est également lié à la mission Église de la Paix que s’est fixée l’église Saint-Michel, avec une attention spécifique portée à la dimension interculturelle du répertoire et de la création. Autres axes : la recherche scientifique, dans les domaines de musicologie et d’organologie, et l’établissement, pour les jeunes organistes de talent, d’une filière internationale de formation, balancée entre l’approfondissement de la musique de Bach et la création contemporaine.” Tout cela, inscrit dans le large réseau européen (pour faire bref).

Le passé comme moteur de création

Peut-on imaginer l’orgue autrement qu’indéfectiblement lié (ligoté) au passé, à la religion chrétienne et à la culture classique de l’Europe occidentale ? En particulier à travers la musique de Bach, qui forme le noyau de toute l’opération ? À travers ses mandats à la tête des Jeunesses Musicales, de la Monnaie ou du Festival d’Aix-en- Provence, Bernard Foccroulle n’a jamais cessé de créer des ponts, non seulement entre les cultures européennes et extra-européennes, mais, au sein même de chacune d’entre elles, entre les différents réseaux et milieux. “Le passé – surtout lorsqu’il comprend tant de richesses – est toujours une source d’inspiration pour la création, et, avant cela, pour la réflexion sur le présent. On peut partir de l’orgue pour aller vers tous les registres, explorer tous les domaines, rencontrer tous les publics. ”

Dans l’immédiat, démonstration grandeur nature

Inscrite dans le cadre du festival Warm Alarm, l’initiative est sans précédent : du vendredi 21 17h au lendemain 17h, une cinquantaine d’organistes se succéderont à l’orgue Contius de l’église Saint-Michel, venus de tout le pays et parfois de plus loin, les vedettes n’hésitant pas à occuper les créneaux les plus ingrats, tel Bernard Foccroulle lui-même, qui jouera samedi à 7h du matin ! Et il n’est pas anodin que dans un contexte climatique où la mobilisation générale pour le bien commun se révèle plus cruciale que jamais, l’orgue séculaire atteste à nouveau son pouvoir rassembleur.

Église Sint-Michiels, Naamsetraat, Leuven, du vendredi 21 à 17 h au samedi 22 à 17 h. Entrée libre. Infos : www.contiusfoundation.org