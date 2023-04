Courageux petit Gilles, enfant paraplégique

Courageux petit bonhomme, ce Gilles qui, en grandissant, ne peut pas ne pas se demander comment il est arrivé aux Écureuils, pourquoi aucune maman ne vient le chercher pour passer un week-end chez elle, pourquoi il est handicapé, s’il est né comme cela. Un jour, une dame qui s’est dit sa mère est bien venue le voir, accompagnée de deux enfants (d’un autre père !), mais la rencontre s’est mal passée, dès l’instant où il lui a demandé d’où lui venait son infirmité.

Les copains de chambrée

Philippe Marchandise raconte avec bonheur la vie aux Écureuils : la gentillesse maternelle des religieuses et des infirmières, les fêtes d'anniversaire des camarades de chambrée, les excursions à la mer du Nord ou aux Grottes de Han, la première communion de certains, les séances de télévision permettant de voir Jeux sans frontières ou Les Chevaliers du ciel. Il y a aussi les heures de rêveries comme celle où Gilles, fixant une coccinelle, crut voir un éléphant qui avait du pollen sur les pattes arrière !

Parmi les copains qui partagent sa chambre, citons Gérald, qui souffre d’une malformation congénitale du dos, François, 20 ans, amputé d’une jambe, Alain, 16 ans, paraplégique à cause d’une balle perdue. Certains s’en vont, d’autres arrivent. Gilles, lui, tourne et retourne interminablement ses questions : pourquoi mon infirmité ? est-elle de naissance ? quelqu’un en est-il responsable ? pourquoi ma mère se referme-t-elle les rares fois où j’ai pu l’interroger sur l’origine de mon infirmité ? Il lui faudra attendre la cinquantaine pour entrer en possession d’un document qui lui révélera la cause de son infortune. Nous en laisserons la révélation au lecteur.

Bientôt ingénieur du son

En attendant, Gilles aura grandi. Des opérations successives lui auront permis de devenir, allongé sur son brancard, un pongiste hors pair ; de plus aisément s’asseoir, et s’adonner dès lors au basket où ses longs bras font merveille ; de courir en chaise les 100, 800 et 1500 mètres.

Par ailleurs, nous voyons Gilles s'inscrire à l'université, nouer avec une fille formidable une durable liaison, enfin devenir un ingénieur du son apprécié. Car ce fidèle de l'émission Formule J présentée par Claude Delacroix, s'était, bien entendu, passionné adolescent pour les Moody Blues, les Pink Floyd ou le premier album solo de Paul McCartney. Et le voilà maintenant qui travaille avec les plus grands artistes !

On ne s’attend pas à ce qu’on puisse écrire un roman aussi tonique autour de l’infirmité d’un jeune garçon, du courage avec lequel il surmonte son infirmité, des opérations qui lui permettront, au bout du compte, de mener une vie non pas normale mais positive et dynamique. La vie de ceux dont la télévision nous montre quelques fois les prouesses lors de Jeux para-olympiques !

Formidable hommage

Et que dire du dévouement et des compétences des médecins, des religieuses, des infirmières qui ont consolé, soigné, opéré Gilles. Parvenu à la cinquantaine, et jetant un regard rétrospectif sur sa vie, il témoigne : "J'avance dans la vie. Je marche assis. Pour rien au monde, je n'échangerais mes quatre roues même usées contre deux jambes valides. Je remercie ma chaise. À l'huile de bras, par volonté aussi, mais surtout avec l'attention et l'affection de ceux qui m'ont entouré, j'ai une vie bien remplie. Aucune raison que cela ne change. La maternité n'est pas que biologique. Je réalise que c'est la somme des mamans qui a constitué la plus formidable maman que je puisse avoir, à défaut de celle qui aurait dû l'être, de celle dont paradoxalement l'éloignement m'a épanoui".

--> ★★★ Philippe Marchandise | L'Éléphant qui avait du pollen sur les pattes arrière | roman | Ed. Mols | 280 pp., 22 €