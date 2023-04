Disco, une révolution française

En France, tout commence six ans après mai 68, lorsque l’âge de la majorité descend de 21 ans à 18 ans. Le jeune public envahit les concerts. Les discothèques se multiplient. Un nouveau style de musique joyeux et désordonné aux 120 BPM (battements par minute) arrive des États-Unis : le disco. Également libératrice, cette musique apparaît comme une machine à intégrer toutes les minorités sexuelles et ethniques.

L’année 1977 marque un véritable tournant dans l’histoire française du disco. Plusieurs artistes francophones de l’époque vont s’approprier le style musical. Patrick Juvet, chanteur à midinettes, se voit propulser au rang de roi du dancefloor et star du disco grâce au tube "Où sont les femmes ?" écrit par Jean-Michel Jarre.

Du français à l’anglais

"La révolution musicale française existe dans le monde entier et s'appelle le disco", déclare, quant à lui, Claude François, convaincu que le genre musical devait faire partie de son répertoire. Il s'associe alors au parolier Étienne Roda-Gil et sort des titres qui vont le propulser au sommet des charts. Parmi eux, "Alexandrie, Alexandra", un dernier tube dont le chanteur, mort en 1978, ne connaîtra pas l'énorme retentissement.

Toujours en 1977, Sheila sort "Love me baby" sous le nom B. Devotion et connaît même le succès aux États-Unis, tout comme le musicien français Cerrone et son "Supernature". Les producteurs français Henri Belolo et Jacques Morali, véritables représentants de la vague disco, créent, eux, les Village People, un groupe à qui l’on doit le tube "Y.M.C.A.".

Enfin, en décembre 1977 sort La Fièvre du Samedi Soir (Saturday Night Fever), film porté par le charismatique et jeune John Travolta mais également par une bande originale créée en une semaine par les Bee Gees alors qu’ils enregistraient au château d’Hérouville en France. Tout le monde veut ressembler à Tony Manero (personnage principal du film) tant dans la façon de se déhancher sur la piste de danse que dans le style vestimentaire.

Outre Dalida avec "Laissez-moi danser", le genre musical a, l’année suivante, propulsé Patrick Hernandez au sommet des charts et fait de lui l’homme d’un seul tube. Avec plus de 25 millions d’exemplaires vendus dans le monde, son "Born To Be Alive", disque d’or dans plus de 25 pays, est devenu un standard dont les rentes le font encore vivre confortablement aujourd’hui.