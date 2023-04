Balkan Beat Box : “En Israël, on te rappelle tous les jours que tu vas mourir, ça stimule la créativité”

Passé la grille et le petit poste de sécurité, le kibboutz de Tzéélim s’étend sur quelques centaines de mètre. Aride, totalement vide à cette heure du milieu de journée, le lieu a des allures de décors de western. De vieilles remorques et autres engins agricoles jouxtent l’artère principale, quelques silos à grain fournissent un soupçon d’ombre à de petits baraquements, dont une cabane en bois défraîchie et un bar discret, qui fait office de saloon.

Le studio de Tomer Yosef à Tzéélim ©V. Dau

”Vous cherchez Tomer ?“ nous demande un jeune homme dans un anglais impeccable. “Il est un peu plus haut avec ses amis”. Une seconde barrière se dresse face à nous, puis le cadre se fait presque enchanteur : une dizaine de gamins jouent sur un carré d’herbe, pendant que leurs parents terminent un copieux dîner autour d’une grande table, et tous se lèvent d’une traite pour saluer chaleureusement les visiteurs de passage.

L’idéal communiste du Kibboutz

”Ce kibboutz est relativement pauvre”, nous explique Tomer Yosef, installé ici depuis plusieurs années avec sa femme et ses trois enfants. Conçu au début du siècle dernier comme un regroupement collectif destiné à mutualiser l’exploitation et les revenus des terres agricoles, le concept du kibboutz faisait initialement fi de toute notion de propriété privée. “L’argent, l’éducation, les repas… Tout était partagé”, précise le musicien de 47 ans. Mais le concept s’est progressivement essoufflé.

À lire aussi

”À Tzéélim, ils ont gardé les infrastructures, le sens du partage et la communauté”, ajoute Tamir Muskat, 51 ans. “C’est magnifique, mais la mutualisation des revenus est en train de disparaître un peu partout”. “Certains kibboutz sont devenus extrêmement riches”, embraye à son tour Ori Kaplan, 53 ans. “Mais ça reste une exception, la plupart d’entre eux ont bien du mal à subsister”. Réunis à Tzéélim pour le week-end, les trois musiciens forment l’un des groupes israéliens les plus populaires au monde : Balkan Beat Box, tête d’affiche du festival Balkan Trafik, qui se déroulera à Bruxelles ces 28 et 29 avril.

”Attention aux Bédouins”

”La cabane que tu as vue en arrivant, c’est mon studio”, lance en rigolant Tomer Yosef. “C’est ici que nous avons enregistré le nouvel album qui sortira en juin. De l’extérieur, ça n’a l’air de rien, mais à l’intérieur c’est super équipé. Je n’ai pas voulu changer son apparence par respect pour le kibboutz et pour éviter d’attirer l’attention”, poursuit-il. “C’est un peu dingue dans les environs. Tu as vu que nous étions à côté de Gaza. Nous sommes aussi sur le territoire des Bédouins. Ils ont toujours été présents dans le désert, mais l’État n'a jamais rien fait pour eux. Depuis, ils vivent de la criminalité et sont devenus tellement violents qu’ils effraient même la police.”

À l’image d’autres artistes, tous trois semblent constamment tiraillés entre l’amour de la terre où ils sont nés et la tentation de la quitter. Tomer, Tamir et Ori sont déjà partis vivre à l’étranger, il y a des années. Comme beaucoup d’Israéliens, ils ont filé en début de vingtaine à New York, où leurs chemins se sont croisés par hasard. “J’étais un gamin festif de Tel Aviv”, se remémore Ori Kaplan. “Tamir, lui, avait déjà réussi dans le milieu. À 21 ans, c’était l’un des batteurs les plus demandés du pays. On s’est tous les deux retrouvés dans ces soirées électroniques de musique bulgare complètement dingues qui avaient lieu tous les vendredis soir. Tous les immigrés de la scène alternative passaient leur temps là-bas.”

À lire aussi

Afro Mediterranean Balkan Beat Box

Un temps saxophoniste dans le groupe de gipsy punk américain Gogol Bordello, Ori Kaplan nourrit "une véritable obsession” pour la musique rom et le free jazz. D’ascendance roumaine, son ami Tamir partage sa passion et lui présente rapidement Tomer, dont les grands-parents sont originaires du Yémen. L’association de leurs personnalités et de leurs racines donne naissance à un collectif baptisé The Afro Mediterranean Balkan Beat Box, rapidement raccourci pour des raisons évidentes de lisibilité.

”Ce nom est beaucoup trop réducteur”, regrette Tamir Muskat, “mais il était très porteur à l’époque (début des années 2000, NdlR) parce que la scène des Balkans était en pleine explosion”. Ori au saxophone, Tamir à la production et Tomer aux textes se forgent alors rapidement une réputation de bêtes de scène. Dansants, festifs, totalement en phase avec les cultures musicales des Balkans, leurs trois premiers albums et des hits en puissance comme “Bulgarian Chicks”, “Hermetico”, “Move It” ou “Adir Adirim” leur ouvre, dans la foulée, les portes des tournées internationales.

”Tout est foutu”

Fin des années 2000, tous trois décident toutefois de revenir s’installer en Israël. “On a retrouvé le pays tel que nous l’avions quitté”, explique Tamir Muskat “petit, tendu, mais d’une richesse et d’une créativité complètement dingues sur le plan musical”. “Il y a quelque chose qu’on ne retrouve pas ailleurs”, poursuit Tamir Muskat. “Cette diversité, ce besoin de créer, et je pense que c’est lié à la tension permanente que l’on y ressent. Nous allons tous mourir, on le sait, on le voit, mais ici, on nous le rappelle tous les jours. Et c’est quand on est poussé dans ses derniers retranchements qu’on a les meilleures idées”.

”La situation du pays est foutue”, ajoute Tomer Yosef, qui illustre bien l’ambivalence sentimentale d’une frange de la scène musicale locale et de la population progressiste. “Pour moi, cet endroit est ce qui se rapproche le plus du paradis, mais ce qui s’y déroule est abominable. L’État, la politique, la situation des Palestiniens, tout est complètement dingue. Gaza est située juste là, à trente minutes d’ici. À chaque fois que j’emprunte cette route, je ressens la même chose que la personne qui voit ça pour la première fois “.

”Allez lire nos textes”

Pourquoi revenir alors ? “Parce que c’est chez nous”, lancent-ils en chœur, “on vient tous d’ici”. “Ce qui ne veut pas dire qu’on accepte ce qui s’y passe”. “Certains se lancent dans l'activisme ou la politique, nous, on est artistes, chacun choisit ses armes” lance Tamir Muskat. “La majeure partie des artistes israéliens ont peur d’être politiques, ils n’osent pas en parler. Nous bien, alors quand on nous accuse d'être des ambassadeurs des exactions israéliennes, on répond qu'il suffit de lire les textes d’un morceau comme "War Again.” Balkan Beat Box tourne exclusivement en Israël depuis plusieurs années, porté par une popularité incontestée. Le passage du groupe à Bruxelles le 29 avril est leur seule et unique date européenne.

Balkan Beat Box, en concert au festival Balkan Trafik (Bruxelles), le samedi 29 avril. Infos et réservations

Israël ©D. Lorge

Les jeunes groupes remettent la musique klezmer au goût du jour

Hasard de calendrier, un festival se déroule à moins de dix minutes de Tzéélim, en périphérie d’un autre Kibboutz – Gvulot – où le décor est tout aussi surréaliste. En moins de quinze minutes de route, le désert prend totalement ses quartiers. Le sable complique les déplacements, un parking improvisé accueille les visiteurs, qui pénètrent ensuite dans un magnifique espace ancestral aux structures de torchis.

“Bienvenue dans le Neguev” nous lance joyeusement Tuval Haïm. Dans quelques heures, Pulkes, son groupe prendra possession de la petite scène installée entre les tentes pour faire danser les quelques centaines de personnes présentes sur place. “Quand j’étais plus jeune, j’écoutais du métal et du rock” poursuit Tuval. “C’est Balkan Beat Box qui m’a fait découvrir la musique traditionnelle des Balkans”. D’ascendance polonaise, le batteur se tourne naturellement vers le Klezmer, tradition musicale des juifs d’Europe de l’Est, qui établit un lien direct avec la culture des Balkans et connaît un regain d'intérêt depuis quelques années.

Pulkes, le renouveau

”La partie traditionnelle tient beaucoup à l’usage de la clarinette” précise Tuval Haïm. “On y ajoute du sax, de la guitare, du oud,… Les membres du groupe ont des racines en Irak, au Mexique, au Maroc… Tout se mélange sans arrêt. Il y a énormément de ponts entre la musique arabe et la musique israélienne, par exemple, mais je suis également friand de musique africaine, dont je reprends beaucoup d’éléments. Il n’y a qu’un seul principe fondamental : l’envie de faire danser et célébrer. Le type de musique qui nous permet de le faire n’a pas beaucoup d’importance”. Les sept membres de Pulkes ont étudié la musique ensemble à Jérusalem. Très vite, ils se sont envolés pour l’Europe, le Canada, et lanceront cet été une tournée en Hongrie et Serbie, véritable retour aux origines.