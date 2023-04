Remportez 10X2 places pour la FiftySession avec Angie et Zonmai

L’artiste bretonne Angie viendra présenter L’Amoroso, un deuxième EP teinté de R&B, d’afropop et de rap. Elle assure bientôt les premières parties de nombreux rappeurs et rappeuses comme Ben PLG, Kalash Criminel, Médine et Meryl. La jeune chanteuse de 22 ans participe également au célèbre tremplin du Printemps de Bourges, les iNOUÏS.

Zonmai, artiste française basée à Bruxelles, défendra, elle, son EP, Cool Kiss. Une première livraison qui mêle vocodeur, influences rap et hyperpop. Un deuxième projet devrait suivre bientôt. DJ L4U se chargera de clôturer la soirée.

Comment participer ?

Ouverture des portes à 19h.