"Reste" d'Adeline Dieudonné: même la mort ne pourra les séparer

Road trip avec un cadavre

Ici, le cadavre, c'est M., qui a eu une relation extraconjugale avec S., la narratrice. Les deux amants coulaient des jours heureux dans un chalet au bord d'un lac jusqu'à ce beau matin où M., parti nager, n'est plus revenu. Enfin si, sous "forme inerte, peau grise, lèvres presque noires".

Reste est composé de deux missives rédigées par la maîtresse et adressées à l'épouse légitime. "J'aurais dû vous appeler hier déjà, pour vous prévenir. Je ne le ferai pas. Alors que j'écris ces lignes, vous ignorez la mort de M. Je vous envie pour ça." S. n'arrivant pas à se résoudre au décès de son amant, elle le garde près d'elle, couchant à ses côtés, le lavant, lui parlant, lui dédiant certains morceaux de musique. En tout cas jusqu'à la fin du séjour. Moment où chacun des amants aurait dû rentrer chez soi. Mais S. décide d'embarquer le cadavre à l'arrière de sa voiture.

Journal intime

Dans la deuxième lettre, S. se demande ce qui l'a conduite à agir de la sorte. L'écriture a tout d'un journal intime. S. y repasse le fil de sa vie - prétexte à nombre de considérations sur les relations qu'elle a pu entretenir avec les hommes. Le tableau est édifiant - sauf avec M., auprès de qui elle s'est sentie enfin elle-même. De Romain, le père de sa fille Nina, aux amants "de passage" avec qui ça ne s'est pas vraiment bien passé - euphémisme. Ainsi d'Hugo. Adeline Dieudonné (Bruxelles, 1982) utilise cette liaison pour évoquer la notion de consentement. Par le biais d'une narration faussement détachée surgissent les faits, bruts, pour un sujet grave et un vrai questionnement. "J'ai répété : 'Attends' mais il n'était plus là. En tout cas, il n'était plus avec moi. Il était en moi, seul. Et il y allait fort. Tout à coup il était brusque, rageux. J'ai pensé qu'il était en colère et je me suis demandé pourquoi. J'avais dû commettre une erreur, j'ignorais laquelle".

Adeline Dieudonné (Bruxelles, 1982). ©AFP or licensors

Soumission

#MeToo a, heureusement, libéré la parole. Nombreuses sont dorénavant les écrivaines sous la plume desquelles est abordé, parfois un peu trop systématiquement, le poids de la domination masculine. Ici, s'ajoute la question de savoir pourquoi des femmes continuent de reproduire certains comportements de soumission. Adeline Dieudonné s'est emparée de ce vaste sujet, qui aurait pu apparaître rébarbatif, mais sa mise en perspective est intelligemment construite et l'autrice belge possède un art consommé de la narration.

La romancière s'est également attachée à la place accordée aux morts dans nos sociétés occidentales. S. souhaite offrir à M. une sépulture et une cérémonie digne de ce nom - elle, la maîtresse… Pour cela, elle a imaginé sa narratrice aboutissant chez Sonia, coupeuse de feu, en pleine forêt, dont elle a eu les coordonnées par des gens croisés par hasard… On l'aura compris, Reste est plein de rebondissements où se déploie l'imagination débridée d'Adeline Dieudonné.

--> ★ ★ ★ Adeline Dieudonné | Reste | Roman | L'Iconoclaste, 276 pp., 20 €, numérique 15 €

EXTRAIT

"J'avais quitté Hugo trois semaines après avoir embrassé M. pour la première fois. Je me rappelle le vertige contre lequel il m'avait fallu lutter à l'idée de déménager. Cet homme ne m'aimait pas, n'aimait pas ma fille, sa présence me dérangeait et pourtant je craignais de vivre sans lui, sans personne pour le remplacer. Parce que je savais que M. ne vous quitterait pas, il n'en a jamais été question. Est-ce que je dois en conclure que j'ai choisi un homme marié pour cette raison ? Parce qu'il laissait l'espace nécessaire à mon émancipation?"