Annabel Lee, Marcel et Gros Coeur

Dernier poème écrit par Edgar Allan Poe en 1849, Annabel Lee demeure omniprésente dans la pop culture. Joan Baez, Lou Reed, Stevie Nicks et Hubert-Félix Thiéfaine l’ont chanté. À Bruxelles, c’est aussi et surtout le nom du trio pop-rock formé autour de l’auteure, compositrice et guitariste Audrey Marot, qui porte ce projet depuis 2017. Premier album du groupe, Little Sad and Not So Sad Songs a rencontré son petit succès en 2018 et envoyé le trio dans quelques solides festivals belges, en France et aux Pays-Bas.

Baigné dans l’indie rock du début des années 2000, situé dans la veine plus contemporaine de la rockeuse Australienne Courtney Barnett, Annabel Lee mêle joliment guitares incisives et mélodies pop. Seconde livraison, Drift sort ce vendredi 24 avril et sera présenté aux Nuits le jeudi 27 avril, après deux belles premières parties : Marcel et Gros Cœur.

Jeudi 27 avril au Grand Salon

Zaho de Sagazan

Plutôt du genre à se poser des milliers de questions lors de l’élaboration des chansons, la nouvelle sensation française se libère de ses doutes sur scène. Zaho De Sagazan confie même s’y sentir “comme si elle y était née”. Son premier concert en Belgique s’annonce donc déjà comme l’un des temps forts de ces Nuits 2023.

Son premier album, La Symphonie des Éclairs, allie avec audace et succès la chanson française et la musique électronique directement inspirée des clubs de Berlin. L’auditeur tend l’oreille pour écouter les textes autant qu’il se laisse aller à un petit pas de danse. Ce même soir, l’artiste pop Jeanne Added viendra quant à elle présenter son dernier disque, By Your Side, qui – comme son nom ne l’indique pas – la voit s’essayer pour la première fois à l’usage du français.

Dimanche 30 avril sous le Chapiteau

Lankum

Ce pourrait bien être le concert immanquable de ces Nuits 2023. Totalement inattendue, la révélation Lankum est en bonne voie pour tout détruire sur son passage. False Lankum, quatrième album du groupe originaire de Dublin, sorti le 24 mars dernier, revisite brillamment la musique folk irlandaise en alliant instruments traditionnels et une solide dose de psychédélisme.

“Go Dig My Grave”, proposé en ouverture, est un chef-d’œuvre d’intensité et de montée en puissance. À tel point que la presse du Royaume-Uni parle déjà de “point de basculement, anticipant un “avant” et un “après” Lankum dans la scène folk. Malheureusement, leur prestation aux Nuits affiche déjà complet. Mais vous avez encore une chance d’aller découvrir les frères Lynch et la voix incroyable de Radie Peet au Trix (Anvers) le 15 novembre prochain.

Dimanche 30 avril à l’Orangerie

Ada Oda

De leur match sur Tinder n’est pas née une romance, mais un groupe. Pendant le confinement, César Laloux (The Tellers, BRNS) et Victoria Barracato se sont mis à discuter via l’application de rencontre bien connue. Le musicien cherche alors l’âme sœur, et accessoirement à se lancer dans un nouveau projet. La chanteuse, elle, espère mettre un pied dans le monde musical. Ils forment rapidement Ada Oda et publient Un Amore Debole fin 2022.

Avec ses textes en italien et influences post-punk, l’album secoue enfin le rock belge et fait rapidement parler de lui au-delà de nos frontières. Le mercredi 3 mai, le Botanique accueillera par ailleurs The Haunted Youth, le nouveau groupe flamand favori des médias anglo-saxons. Un projet emmené par Joachim Liebens, mêlant pop psyché, rock et punk.

Mercredi 3 mai sous le Chapiteau

ECHT !

Nous n’avons cessé de vanter les mérites de la jeune et bouillonnante scène jazz belge depuis des années. Il semblerait pourtant que nous n’ayons encore rien vu. Arrivé comme un boulet de canon en 2021 avec l’album Inwane, Echt ! exploite parfaitement les rythmes, les sons et la liberté propres au genre, tout en le plongeant dans des basses surpuissantes.

Le groove qui en découle est irrésistiblement prenant : le brass côtoie le trip-hop, la trap et la musique électronique alternative avec subtilité et finesse. Succès oblige, un nouvel album baptisé Sink-Alonk fera son apparition le 5 mai prochain, soit le jour de cette release-party organisée au Botanique.

Le vendredi 5 mai à l’Orangerie

Anna B. Savage

Anna B Savage a fait son apparition en 2015, avec un magnifique EP sans titre. Il a ensuite fallu attendre 2021 avant de voir arriver son premier album : A Common Turn, d’une beauté simple et envoûtante. L’artiste londonienne au timbre unique décline la majeure partie de son univers en guitare-voix.

On plonge dans son univers comme on ouvrirait un carnet intime dans une chambre à coucher. Publié il y a quelques semaines, InFlux perpétue cette très jolie tradition folk sans jamais être identifiable ou comparable à d’autres autres existants. Sa venue au Grand Salon sera sans aucun doute bouleversante.

Samedi 6 mai au Grand Salon

David Eugene Edwards

Attention, voilà un revenant ! Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez déjà entendu l’une ou l’autre de ses créations. Longtemps leader du groupe 16 Horsepower, David Eugene Edwards a développé un son immédiatement reconnaissable mêlant folk, americana, blues et rock’n’roll.

Plus “heavy” et un petit peu oublié, son second groupe – Woven Hand – s’est fendu de l’excellent Silver Sash en 2022. L’homme est intense, spirituel, presque possédé lorsqu’il est sur scène. Ses performances en solo retracent l’ensemble de sa carrière et piochent dans la totalité de ce répertoire.

Dimanche 7 mai à l’Orangerie

Arooj Aftab

Il y a deux ans, Arooj Aftab sortait l’un des plus beaux disques de l’année : Vulture Prince, grâce auquel elle est devenue la première chanteuse pakistanaise à remporter un Grammy Award. Elle est désormais de retour sous une autre forme – en trio – accompagnée du multi-instrumentiste américain Shahzad Ismaily et du pianiste de jazz Vijay Iyer.

Ensemble, ils viennent de publier le disque Love In Exile. Une collection de longues plages lorgnant du côté de l’ambient, du jazz et de l’expérimental où la voix singulière d’Arooj Aftab s’épanouit totalement. Presque spirituelle, leur musique touche au sublime. Leur concert, délocalisé à l’église Notre-Dame de Laeken, promet d’offrir un moment suspendu, poétique et unique.

Mardi 9 mai, dans l’Église Notre-Dame de Laeken