L’amour n’est rien s’il ne libère pas de soi

Se libérer

Écrit en anglais par un auteur polyglotte - le polonais est sa langue maternelle, mais il maîtrise parfaitement l'allemand, l'anglais et le français, et apprend depuis peu le japonais -, Les nageurs de la nuit a surtout constitué un défi au niveau narratif. "J'avais l'outil de la langue, mais j'ai beaucoup travaillé pour rendre justice à l'histoire, jusqu'à en être satisfait", explique Tomasz Jedrowski, de passage à Bruxelles tout récemment. "Au départ, je ne savais rien du scénario, j'avais juste une ambiance et une tension. Mon point de départ est d'ailleurs une image qui ne se trouve pas dans le livre : deux garçons à l'université, dans un auditoire, sur des bancs en bois. L'un est amoureux de l'autre, sans que ce soit réciproque. Comme je me suis vite rendu compte que cette histoire torturée ne faisait pas une bonne histoire, je l'ai transformée pour qu'elle porte sur les difficultés, la libération de soi, la guérison d'une plaie très profonde."

Le constat de Ludwik, le narrateur, jeune homme de vingt-deux ans en fin de cursus universitaire, est clair : tout le monde ne souffre pas de la même manière, et tout le monde n'aime pas de la même manière. Là est le nœud du livre. "Je le vois comme le début d'une histoire d'amour avec soi-même : si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas ce qui te fait du bien, ni ce que tu veux, tu seras perdu". Devenir soi-même passe d'ailleurs aussi par le fait de "se libérer de sa famille : il faut avoir le courage et la nécessité de décevoir ses parents".

Héritage familial

Sans trop en dévoiler, on peut dire que la honte est au cœur du roman, ancrée à plusieurs niveaux : la honte de penser qu'on vaut moins que les autres, la honte d'être homosexuel, la honte d'être né juif. "Nous portons tous et toutes ces couches de honte héritées de nos familles. Nous sommes issus de générations qui ont forcément vécu des choses difficiles, et comme ces choses sont tues, nous en souffrons. D'autant plus que la Pologne a ses traumatismes propres, passés sous silence. J'ai grandi en Allemagne, mais chaque fois que je me rendais en Pologne, je sentais ces non-dits très lourds. C'est quand même dingue de réaliser que, pendant mille ans, une grande partie du pays, de la culture, de la nourriture a été influencée par les Juifs, et qu'ils ont disparu en quelques décennies. Sans qu'on n'en parle jamais."

Le coup de foudre pour La chambre de Giovanni (paru en 1956) de James Baldwin, Tomasz Jedrowski l'a aussi vécu. "Je me souviens de l'émotion ressentie, cela tournait dans ma tête parce que cela a élargi mon point de vue. Le livre était si puissant qu'il m'a ôté la honte et la faiblesse de croire que les autres pouvaient m'attaquer parce que je n'étais pas comme eux. Baldwin me disait : si tu es là, c'est que tu as ta place, ta valeur est intrinsèque." De même, quand Ludwig avoue qu'à un moment donné, il vivait à travers les livres, il ressemble en cela à son créateur. "À l'âge de sept ans, mon père m'a inscrit à la bibliothèque du quartier. Les meilleurs moments de mon enfance, et même de ma vie adulte, ont consisté à être seul avec un livre ou de la musique : une profonde connexion à l'art est comme un amour parfait. Ce sont des moments où je n'existe plus de la manière dont la société me définit, mais comme un esprit. Je dépasse les étiquettes, la pensée cartésienne, la notion linéaire du temps. Être en communion avec certaines œuvres est une forme de transcendance. Or je pense que l'être humain a un besoin profond de transcendance. Moi, je la trouve dans la création, qui forme comme des signes qui me disent : il y a une autre vie, un autre monde, ne t'inquiète pas, on est là."

Nature et culture

Pour orchestrer avec une sensibilité rare la collision entre le politique et l'intime, Tomasz Jedrowski s'appuie sur une géographie qui est éminemment révélatrice. "J'ai personnellement été surpris par le contraste entre la ville et la campagne, et notamment par le besoin de nature pour se sentir libre, et non jugé par la culture. C'est donc plutôt la tension entre nature et culture qui apparaît. Ensuite, j'ai voulu montrer que les différents quartiers d'une ville comme Varsovie ont leur personnalité, leur statut, leur histoire."

Porté par l'accueil enthousiaste qu'une dizaine de pays a réservé à ce premier roman, Tomasz Jedrowski travaille actuellement à un deuxième livre. "Au lieu de me mettre sous pression, ce succès m'encourage. Je le prends comme le signe que je ne dois pas m'inquiéter, que je peux le faire, que je suis sur le bon chemin. Je pense aussi qu'il faut célébrer le processus : il y a des hauts et des bas, mais il est important de louer les moments de bonheur au fil de la création. On doit mettre de l'amour dedans pour en recevoir. Donc j'y mets beaucoup d'amour, et beaucoup de mon âme."

--> ★ ★ ★ Tomasz Jedrowski | Les nageurs de la nuit | roman | traduit de l'anglais par Laurent Bury | La Croisée | 225 pp., 20 €, numérique 15 €

EXTRAIT

"C'était un livre qui paraissait avoir été écrit pour moi, qui m'emportait dans son monde pour m'unir à quelque chose qui semblait être là depuis toujours et dont je semblais faire partie."