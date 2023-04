Au bonheur des vieilles dames

Ce "braconnage du troisième âge", Allilalu l'a partagé avec quelques proches qui, à leur tour, lui envoyaient leurs clichés. "À partir des photographies rassemblées, j'ai sélectionné une vingtaine de spécimens pour ma collection. J'en ai fait des aquarelles, à la manière d'une botaniste amoureuse de plantes exotiques et rares, précise l'illustratrice dans son ouvrage. Je voulais que les autres voient ce que j'avais vu, je voulais amener de nouveaux visiteurs dans ce jardin d'automne, délicat et fragile."

Quand la vieillesse fond sur sa proie

Auprès des siens, ces quelques aquarelles ont alors réveillé des souvenirs, suscité des confidences et des confessions qu'Allilalu a recueillies et rassemblées dans Mamies blues, un ouvrage à l'écriture et aux dessins délicats, amusés et dignes.

Ici surgit Anita à l’allure de reine qui remonte la longue file du cinéma et vient se placer devant tout le monde, sous les regards mortifiés et rouges de honte de ses petits-enfants. Un peu plus loin voici Nicole qui ajuste un rideau, une serviette, et révèle de chaque instant la beauté inédite. Ou Andréa qui déteste perdre au Scrabble, au bridge et à la crapette…

Allilalu surprend bien souvent ces vieilles dames alors que la maladie et la fatigue fondent sur leur quotidien, déjouent le rythme des horloges et précipitent leur vie sur la pente glissante du déclin. C’est cependant que la fidélité, le courage, l’affection prennent un éclat particulier que soulignent magnifiquement cet ouvrage et ces aquarelles.

--> ★ ★ ★ Allilalu | Mamies blues | récits illustrés | Renaissance du livre | 79 pp., 20 €

--> On peut découvrir l’univers de l’illustratrice sur son blog www.allilalu.com.