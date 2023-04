Sylvia Plath (1932-1963) est une des poètes les plus aimées du monde anglo-saxon. D'abord pour sa vie tragique et romantique, une sorte de Rimbaud au féminin qui se suicida à trente ans. Mais aussi, bien sûr, pour ses poèmes, qui continuent à nous toucher très directement par les émotions si fortes et universelles qu'ils évoquent. Et pour son unique roman, La cloche de dé tresse.

"Mourir est un art"

Souffrant de maniaco-dépression, elle fit une première tentative de suicide en 1953, à vingt ans. Elle ne sera sauvée qu'in extremis. Dix ans plus tard, le 11 février 1963, elle ne se ratera plus. Après avoir couché ses deux enfants, Frieda et Nicholas, préparé pour eux un repas placé à côté de leur lit, bouché les portes et avalé une pleine boîte de somnifères, elle posa sa tête dans le four, tandis que le gaz lui soufflait le visage.

Dans son dernier recueil de poèmes, Ariel, elle écrivait : "Mourir est un art, comme tout le reste. Je m ' y r é v èle exceptionnellement douée. De la cendre, je surgis avec mes cheveux rouges et je dévore les hommes. Dévore les hommes, comme l 'air. "

Son mari Ted Hugues fut d'emblée vu comme une des causes principales du drame. Les féministes américaines s'emparèrent du cas de Sylvia Plath pour en faire l'exemple même d'une femme hyperdouée mais empêchée de s'exprimer à cause de la domination des mâles.

En 1994, la grande journaliste du New Yorker Janet Malcolm (1934-2021) écrivait un récit/enquête traduit opportunément aujourd'hui en français, autour du my the Sylvia Plath, pour le soixantième anniversaire de la mort de la poétesse. Le récit canonique sur le méchant Hughes et la victime Sylvia fut mis en place très vite avec une première biographie. Et quand plus tard, parut une biographie nuançant le rôle de Ted, son autrice, Anne Stevenson, fut vilipendée.

Large écho aux États-Unis

Janet Malcolm a longuement rencontré tous les témoins de la vie du couple alors encore en vie et les biographes qui ont suivi. C'est un livre minutieux de critique littéraire sur le métier de biographe plus qu'une biographie de Sylvia et Ted. Pour elle, "la biographie est le moyen par lequel les derniers secrets des morts célèbres leur sont arrachés pour être jetés en place publique. Et le biographe au travail n'est pas sans évoquer un cambrioleur professionnel, qui s'introduit par effraction, compulse les tiroirs où il croit pouvoir trouver bijoux et argent, avant de repartir triomphant avec son butin." Autrement dit, il chercherait le sensationnel.

Janet Malcolm ne prend la défense de personne, elle examine une relation qui reste ambiguë, même après la mort de Sylvia Plath, avec le rôle omniprésent d'Olwyn Hughes, la sœur de Ted, devenue l'agent littéraire de la poétesse, limitant l'accès à son œuvre.

Cet essai a suscité d'emblée un large écho aux États-Unis tant il refonde l'approche biographique. Le but n'étant pas de savoir qui a raison ou qui a tort, mais de mettre en parallèle toute la complexité des relations humaines en réaction au voyeurisme que laisse sous-entendre le pacte d'un biographe impartial.

--> ★ ★ ★ Janet Malcolm | La femme silencieuse | récit | traduit de l'anglais (États-Unis) par Jakuta Alikavazovic | Éditions du Sous-sol | 240 pp., 22 €, numérique 16 €

EXTRAIT

« Pour un peu, on nous présenterait le biographe comme une espèce de bienfaiteur, qui sacrifie des années de vie à sa tâche, inlassablement fourré dans les archives et les bibliothèques, quand il ne mène pas des entretiens avec des témoins. Il ne recule devant aucune difficulté. (…) La nature transgressive de la biographie est rarement évoquée, mais elle seule explique qu’elle soit un genre populaire. »