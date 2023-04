"Les Gouttes de Dieu" : soigner le flacon pour retrouver l’ivresse

Dans la version sérielle, le vieux maître japonais, du manga originel, cède donc la place à un œnologue français, Alexandre Léger (Stanley Weber), dont les guides sont mondialement reconnus. Installé au Japon depuis de nombreuses années, le spécialiste s’apprête à céder sa collection de vins uniques au monde à celui qu’il considère comme son fils spirituel : Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), brillant jeune œnologue japonais.

Mais, au moment de mourir, le souvenir de sa fille, au palais et à l’odorat exceptionnels – Alexandre l’a lui-même formée à distinguer les goûts et les parfums avec une précision d’orfèvre -, lui donne l’idée d’une compétition ultime. Trois épreuves, en réalité, qui devront permettre de départager le candidat le plus à même de développer et de veiller sur sa cave exceptionnelle.

Cachez ces bouteilles que je ne saurais boire

Voilà donc Camille (Fleur Geffrier) forcée de se rendre au Japon et d’entraîner à nouveau son palais et son nez afin de prouver ses connaissances et son talent en tant que future spécialiste du vin. Malheureusement un traumatisme ancien l’empêche de boire ne fût-ce qu’une seule goutte d’alcool…

Les douze épreuves imaginées dans le manga originel opposaient deux frères. Elles sont ramenées à trois dans la série et le personnage principal du manga (Shizuku Kanzaki) cède la place à une femme : Camille Léger, fille d’un éminent spécialiste. Ici, la différence de genre, de culture et de pays d’origine des deux “adversaires” permet d’asseoir le récit d’emblée entre deux pays, deux continents et d’ouvrir, du même fait, le propos à l’international. La série explore les notions de tradition et de transmission et leurs résonances tant en France qu’au Japon.

Si le manga était réputé très didactique, la série ne l’est guère moins, en tout cas pas dans ses premiers opus, frôlant de peu l’overdose d’explications et de références. Difficile sans doute de prendre du recul par rapport à une telle richesse et fierté patrimoniale française. Il n’y a guère que dans les moments de dégustation et d’exploration sensorielle que la série prend son envol et gagne en liberté de ton et en légèreté. Camille tentant alors, de façon très visuelle, de retrouver dans sa mémoire à quel goût précis ces multiples odeurs lui font penser.

La série offre un écrin d’exception à un terroir et à une passion bien française, tout en se promettant de convaincre de nouveaux adeptes. À condition, toutefois, que la longueur en bouche du nouveau breuvage se révèle aussi intéressante que le laisse espérer sa robe, une fois passées les inévitables lenteurs du rituel de la dégustation…

Encadré : Ferveur et fascination pour le Japon

L’arrivée de Tomohisa Yamashita, acteur, chanteur et présentateur en télévision, a créé une sacrée effervescence le 19 mars dernier à Lille… Il faut dire que le jeune homme et sa plastique d’éphèbe ont attiré tous les regards dans la série Alice in Borderland et le manga Drops of God a lui-même une sérieuse fan-base, électrisée à l’idée de découvrir son adaptation en série. La conjonction des deux publics a fait que la salle lilloise du Nouveau Siècle a littéralement été prise d’assaut afin de découvrir Les Gouttes de Dieu, série en huit épisodes produite par AppleTV +, Hulu Japan et France Télévisions.

Tout a commencé en 2004 avec la parution du manga Kami no Shizuku traitant du vin et de la gastronomie, écrit par Tadashi Agi et dessiné par Shū Okimoto. Publié entre novembre 2004 et juin 2014 dans le magazine Weekly Morning, le récit a ensuite été compilé dans un total de quarante-quatre tomes, vendus à près de deux millions d’exemplaires dans le monde. Une sacrée matière à adapter et à faire vivre sur le petit écran.

Ce défi, le scénariste et réalisateur Quoc Dang Tran, qui a notamment travaillé sur Le Bureau des légendes et Nox, l’a relevé avec l’aide de deux scénaristes, Clémence Madeleine-Perdrillat et Alice Vial. Il s’est aussi appuyé sur les comédiens français Fleur Geffrier, Cécile Bois, Gustave Kervern, Stanley Weber et Antoine Chappey. Quant à la réalisation, elle a été confiée à Oded Ruskin (No Man’s Land, False Flag).

Fleur Geffrier campe Camille Léger, soudainement en charge de l’héritage d’un père qu’elle n’a plus vu depuis de nombreuses années. Quant à Tomohisa Yamashita, il est le fils spirituel du fameux œnologue français prêt à défier sa fille Camille sur son propre terrain…

À l’occasion de sa venue à Lille pour la présentation de la série Les Gouttes de Dieu dans le cadre du Festival Séries Mania, le comédien a offert au public lillois une masterclass, toujours disponible en versions française et japonaise sur la chaîne YouTube du Festival.

★★ Les Gouttes de Dieu / Drops of God Initiation & œnologie Création Quoc Dang Tran, Clémence Madeleine-Perdrillat et Alice Vial Réalisation Oded Ruskin Avec Fleur Geffrier, Tomohisa Yamashita, Stanley Weber Sur AppleTV + Dès le 21 avril (8 x 52’)