À Anvers, l’esprit baroque nous promet de beaux éclats jusqu’à la fin de l’année

Influenceurs et pionniers

Harold Polis, l’initiateur et l’intendant du festival Barokke Influencers, rappelle que les jésuites furent de tout temps d’éminents influenceurs. Particulièrement doués dans l’art de la persuasion, ce sont eux qui ont commandé les 39 peintures réalisées par Pierre Paul Rubens en l’église Saint-Charles-Borromée d’Anvers. Ces peintures murales ont été malheureusement perdues dans l’incendie qui a ravagé l’église en 1718. Les organisateurs du festival ont choisi de faire revivre ce trésor artistique perdu dans le musée Snijders & Rockoxhuis, le temps d’une exposition. “C’est l’occasion de redécouvrir le patrimoine historique de l’ordre ignatien. Mais aussi de mieux comprendre les défis sociétaux d’aujourd’hui en vue d’engager un dialogue constructif”, souligne l’intendant, lui-même coulé dans le moule ignatien puisqu’il a fait ses études au Xaveriuscollege à Borgerhout. Fin mai, une autre exposition consacrée à la fraternité Pelgrim sera inaugurée au musée des Beaux-Arts rénové (KMSKA). On y parlera entre autres de la Onze-Lieve-Vrouwecollege située Frankrijklei, l’autre collège jésuite de la Métropole.

Le festival Barokke Influencers a le mérite de poser des questions essentielles. Il a aussi pour objectif de créer du lien. Les occasions de rencontre ne manqueront pas : expositions, conférences, randonnées pédestres, visites guidées, concerts… Toutes ces activités (que l’on ne peut détailler ici) se dérouleront en des lieux emblématiques tels que la salle Nottebohm en la bibliothèque Hendrik Conscience qui fut une chapelle à l’origine, l’église Saint Charles Borromée, la seule église de style baroque à Anvers, et le musée Snyders&Rockox qui est un véritable bijou.

Sodalités

Harold Polis insiste sur le rôle joué par les jésuites mis en exergue dans ce festival : “Au XVIIe siècle, les jésuites ont commandé des œuvres à des artistes renommés. Les disciples d’Ignace se servaient de l’art pour étayer leur communication, pour la rendre plus compréhensible. Ils ont pu toucher un plus large public, ceux qui ne savent ni lire ni écrire.” Organisés en sodalités (des fraternités de laïcs), les jésuites ont en outre tissé de nombreux liens dans une société pourtant fort hierarchisée à l’époque. “Les religieux ont pu partager leur spiritualité et engager un franc dialogue avec la population, chrétiens ou non”, observe Harold Polis. “Ils ont compris qu’il fallait un récit plus abordable pour parler de Dieu et de la religion. Ils ont révolutionné la manière de réfléchir à la spiritualité”. Dans ce sens, ils ont été des précurseurs du vivre-ensemble dont on parle beaucoup aujourd’hui. Un festival qui nous promet de beaux éclats toute l’année durant !

Infos : www.barokkeinfluencers.be