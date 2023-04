Christine Nagel, Hermès : "Je peux fermer les yeux si je veux les reposer, mais je ne peux pas fermer mon nez"

Il pourrait s’agir de Christine Nagel… Surtout si vous portez des parfums comme L’Eau, de Cartier, Miss Dior Chérie, ou Violette Volynka, signé Hermès. Christine Nagel, dites-vous ?… Vous cherchez un peu, et c’est normal, vous ne situez pas tout de suite. La personne est discrète. En fait, vous la connaissez. Si, si. Intimement. Sans l’avoir rencontrée. Car vous avez déjà senti un parfum qu’elle a inventé, dont ceux précités.

Cela fait 40 ans que Christine Nagel exerce la profession de nez. Autant dire qu’elle en a fabriqué des jus, pour accompagner l’air du temps. Pour Kenzo, pour Dolce & Gabbana, le Narciso Rodriguez, Sì, d’Armani ou encore le Twilly, dégingandé jus au gingembre pour Hermès. Elle est partout, Christine, dans les rayons d’une parfumerie.

Professer en tant que nez

Quand on commence à parler d’un nez, nous sommes conscients qu’il existe deux options : soit on pense à la nouvelle de Gogol – un gars qui perd son pif, un autre qui le retrouve, offusqué, dans sa tartine – , soit on parle de ce métier exercé par 500 à 600 personnes dans le monde (”on trouve que c’est beaucoup, mais c’est moins que les astronautes”) et qui font profession d’imaginer les parfums de notre époque. Ces fragrances dont on s’asperge souvent un peu trop, qu’on reçoit sous le sapin ou pour la fête des Mères, ceux aussi qu’on sent dans le cou de l’aimé. Ces odeurs déterminées, par une envie de dire, sur soi, plutôt ceci, que cela. Le “pschitt” du matin, dernier geste avant d’aller au-dehors.

Pour vous dire, Christine Nagel, ce nez-là, elle en sait des choses sur ce que les humains désirent sentir. “Quand une marque veut faire un parfum, elle se tourne vers des entreprises dont c’est le métier. Il est alors question de critères : “un féminin”, “sportif”, “frais”, “notes sucrées”, “ça doit coûter tant”. Plusieurs maisons [parfumeuses] reçoivent le descriptif. La marque reçoit ensuite 30 à 40 parfums, en élimine pour qu’ils n’en restent que trois ou quatre. Et même si ces parfumeurs ont travaillé sur des jus très différents, il faut faire un choix. Un choix difficile qui engage la maison pour beaucoup d’argent. Alors on fait des tests de marché dans des pays choisis. On fait sentir à des milliers de personnes. Et qu’est-ce qui se passe ?… On choisit, en règle générale, le parfum qui plaît au plus grand nombre. Mais quand on fait ça, on supprime les aspérités. Par conséquent, on enlève un peu de signature au parfum. Ce qui explique, par exemple, que, dans les parfums féminins, depuis une quinzaine d’années, on a de nombreuses propositions aux notes sucrées. Car on sait que la molécule dite éthyl-maltol – qui donne un effet un peu caramélisé, NdlR – fait toujours dire aux gens : “J’aime”.

Voilà comment, pour viser le consensus, tout finit par avoir le même goût. Et Christine Nagel d’ajouter : “Si le test apportait le succès, ça se saurait. Mais le test est rassurant”.

Un parfum, ni plus ni moins une Madeleine de Marcel

Autre temps, autre lieu. Bruxelles. Temps gris. Printemps 2021. Clients masqués. Covid Safety. Shopping à 1,5 mètres à tout objet et personne. Alors que l’on ne peut plus rien sentir depuis plusieurs semaines, tout à coup, une odeur surgit dans la boutique de la chaussée de Waterloo : comme si quelqu’un avait vaporisé la forêt dans la pièce. C’est H-24, le dernier parfum imaginé par Christine Nagel. Pour nous, en tout cas, c’est surtout un paysage sylvestre qui vient dérouler son décor dans notre cerveau. C’est sans doute le pouvoir du parfum : l’odeur convoque une scène vécue – Marcel Proust l’a d’ailleurs fort bien expliqué quand il se penchait sur la recherche de notre temps perdu à tous, parce qu’oublié. Cette expérience sensorielle multiple, basée sur un simple coup de spray, nous donne envie de parler à celle qui a créé cette image mentale. Comment on fait entrer la forêt dans une bouteille ? On ne voudrait pas que l’info nous passe sous le nez…

Deux ans plus tard, le nez est alors disponible, rendez-vous au dernier étage de la maison Hermès. L’ascenseur nous fait atterrir dans l’atelier du “parfumeur”, comme se nomme, elle-même ,Christine Nagel.

- “Je suis un parfumeur heureux”.

- “Et pas une parfumeuse heureuse ?”

- “Ah, dans parfumeuse, on entend fumeuse…”

Heuseuse donc. On vérifie : fait-elle exactement ce qu’elle veut, chez Hermès, en termes de création ? “J’ai cette liberté par rapport à bien des parfumeurs, qui ont plus de restrictions. Même si je ne suis pas complètement irresponsable non plus : je connais les parfums du moment. Mais c’est important de prendre des chemins de traverse. Quand j’ai créé Twilly (en 2017, NdlR) , il aurait été bien plus facile d’y inclure des notes sucrées. À la place, j’ai choisi le gingembre, plus mordant. Depuis, des petits gingembres ont vu le jour sur le marché”.

On la questionne sur notre époque, ce que ça sent, 2023. “On vit un moment charnière, il y a aujourd’hui une saturation des notes sucrées, quand je suis dans la rue, tout se ressemble. Les gens, eux, ont envie de signatures plus affirmées, et c’est la raison pour laquelle les marques niches fleurissent. Il y a des changements dans notre façon de sentir (Covid oblige, NdlR). Apprendre à faire sentir à nos enfants, ça donne des couleurs supplémentaires à la vie… Vous avez remarqué que lorsqu’on aime quelqu’un, la première chose qu’on aime, c’est son odeur ? “

Se balader dans son époque

Christine Nagel est un nez. Fulgurant. Qui repère tout. Parvient-elle à s’arrêter de sentir ? À quel endroit est situé le bouton 'Pause' sur le central appendice ? “Je ne peux pas expliquer le phénomène mais, effectivement, je peux fermer les yeux si je veux les reposer, je ne peux pas fermer mon nez". En aparté, on se félicite de s’être aspergé de notre jus sylvestre préféré, le “sapinesque” H-24 – à deux mille lieux des relents séchés des sapins de voiture.

Le nez reprend la parole. “L’autre jour, j’étais au restaurant avec ma fille, et je me suis rendue compte que ma voisine portait Narciso Rodriguez. Moi, j’y ai mis tout mon cœur, et cette personne le porte… C’est d’autant plus intéressant qu’on a tous reçu de très beaux flacons de très belles marques qui traînent dans notre salle de bains et qu’on ne porte pas. Que cette personne ait choisi précisément ce parfum, cette intimité est, pour moi, troublante et très belle”.

Et elle, Christine, que porte-t-elle ? Réponse : “Des gommettes”. “Comme j’ai besoin de suivi [dans le processus de création d’un parfum], j’appose, comme les enfants, des gommettes de couleur sur peau. Chaque couleur est un essai distinct, et je les suis plusieurs heures dans la journée […]. “Ma peau est mon outil de travail. Je suis assez neutre, quand j’arrive ici le matin. Pour moi, un parfum, ça se fait sur un être humain, car ça bouge. Susciter des réactions ou d’entendre un commentaire, positif ou négatif, c’est important pour moi. Je suis donc toujours en train de porter les créations en cours. D’ailleurs, si les gens se donnent la peine de me sentir, ils pourraient savoir ce que je vais sortir” (rires).

Être alchimiste, sans être démiurge

En douce, on lui pose cette question qu’on aura laissée pour la fin, la moins professionnelle, la plus ingénue. Peut-elle, sur son orgue de parfumeuse, pianoter les notes de la Nature ? L’odeur des poires sur un marché de Vintimille ? Celle de la pastille Vichy, qu’on croque à la fin du repas chez Mamie ? Est-elle un peu alchimiste ? Elle précise qu’elle a commencé dans la chimie. Elle avoue que, non, “absolument pas”, elle ne sait pas, déjà, comment réagira ceci avec cela. “Je suis encore surprise, je découvre encore de nouveaux accords”.

Elle joint la parole aux gestes, et fait apporter deux tigettes. Une première odeur, qui sent le produit de nettoyage. Ajax Expert Salle de Bain ? Correction : "c’est une limette, c’est naturel “. Une limette, un agrume quoi. La deuxième tigette est imprégnée de l’odeur d’un bâton de cannelle. Une odeur plus chaude, chewing-gum. “Maintenant, vous allez prendre les deux touches à sentir, et faire comme ça, devant votre nez”. Petits moulinets de bras.” Maintenant, qu’est-ce que vous sentez ?…. Le Coca-Cola !” Tout à fait ça.

“Ce que je cherche, c’est la troisième odeur. C’est comme un peintre qui mélange du bleu et du rouge : il cherche son violet. Ce qui est excitant, c’est cet assemblage... Quand je découvre cette troisième odeur… Et quand ça résiste, c’est excitant aussi. Heureusement qu’il y a des choses qui nous résistent”.