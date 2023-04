Son thème ? En finir avec les discussions parfois encore vives sur l’étonnant zig-zag politique du premier président de gauche de la Ve République qui le mena des milieux sulfureux de la droite radicale française d’avant et pendant la guerre 40-45 à la Résistance avant de diriger la gauche, Parti communiste inclus…

L'on savait déjà beaucoup de choses sur son parcours, entamé dans un environnement catholique de province pour se terminer au sommet du PS. Ce cheminement dut beaucoup à ses liens étroits avec quelques personnalités plutôt ancrées à droite de par leurs origines et activités patronales, voire politiques. Elles furent déjà révélées sous ses deux septennats dans divers écrits comme Une jeunesse française de Pierre Péan et étayées dans des biographies d'auteurs très bien informés. Et pas seulement sur l'octroi de la Francisque par Pétain et le régime de Vichy…

Mais le joli "plus" de l’enquête de Le Fol est qu’il a voulu persévérer dans la compréhension d’une rare amitié d’une bande d’amis, quatre comme les mousquetaires de Dumas. Ils s’étaient connus dans une discrète pension religieuse des frères maristes à la rue de Vaugirard à Paris, puis avaient continué à se voir et s’épaulèrent pendant les années délicates avant de faire tous une belle carrière. Et ce avant de se retrouver après mai 81 pour trois lustres d’une rare complicité, au point de tirer les ficelles de la politique et des affaires jusqu’à la disparition de Mitterrand.

Vraiment tout partagé

Leurs noms ? Pierre de Bénouville, figure de la Résistance puis personnage-clé de la Ve République, François Dalle, patron de L'Oréal, et André Bettencourt qui fut ministre à plusieurs reprises. Leurs chemins de croisèrent dès les années trente autour de la Cagoule, cette société secrète qui voulait restaurer l'Ancien Régime. S'ils se retrouvèrent en captivité avant de terminer dans les rangs résistants au nazisme et au fascisme, leur route passa aussi par Vichy. Leur amitié fut telle qu'ils aidèrent François Mitterrand à bâtir sa carrière, complices sur tous les plans. Comme l'auteur l'a bien souligné, "ils ont tout partagé : l'argent, l'amour, le pouvoir. Les secrets aussi…"

Sébastien Le Fol n’a pas ménagé ses efforts pour retisser cette étonnante toile amicale après avoir constaté que les archives ne reflétaient évidemment pas cette proximité, sa pêche s’y limitant à une cinquantaine de lettres. Le journaliste et écrivain n’entendait pas en rester là et a donc investigué dans des documents jamais explorés tout en remontant jusqu’aux derniers témoins encore en vie…

Le résultat est à la mesure des efforts : en quelque nonante petits chapitres très vivants, il est parvenu à confirmer comment ces quatre mousquetaires du XXe siècle avaient réussi à se hisser aux sommets de la France…

--> ★ ★ ★ Sébastien Le Fol | En bande organisée. Mitterrand, le pacte secret | enquête | Albin Michel | 275 pp., 21,90 €, numérique 15 €