Un chapelet de pensées et de citations

Dans un ouvrage qui paraît ces jours-ci, Pierre Wouters a rassemblé un florilège d’observations, de réflexions et de citations tour à tour personnelles ou puisées aux meilleures sources, que lui ont inspirées l’évolution du monde et le spectacle de la comédie humaine, tel que Saint-Simon, Balzac ou Marcel Proust ont pu lui apprendre à le regarder.

Un livre impossible à résumer

Il a rassemblé le tout dans un Éloge de l'esprit français, un des deux ouvrages qui inaugurent une nouvelle collection des Éditions Balland, lancée par Vladimir Fedorovski et placée sous le signe de la défense de la culture et de la créativité françaises. L'autre ouvrage de la collection, intitulé Comment gagner du temps pour réussir ? Les neuf clés de la réussite, est signé par Colette Nouvel Rousselot, la maire de Touques (Calvados).

Le livre de Pierre Wouters ne se résume évidemment pas. La première partie réunit une trentaine de réflexions sur l’état présent de la société. Elles portent aussi bien sur la maltraitance animale que sur l’Église (qui n’a pas un avis sur elle, qu’il soit croyant ou non ?). Elles proposent une réforme du Loto pour éviter le système déraisonnable qui permet à un seul individu de gagner 220 millions d’euros nets d’impôt : faire dix heureux avec 22 millions d’euros ne serait-il pas préférable ? Dans un autre domaine, l’auteur n’hésite pas à proposer d’introduire au Panthéon le fantaisiste Facteur Cheval (1836-1924), dont le Palais Idéal reçut plus de 300 000 visiteurs en 2020 !

Ou alors Pierre Wouters entonne un hymne à la méritocratie : "Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les accomplissements et la réussite d'un individu, d'où qu'il vienne, sont plus respectés et considérés que les privilèges attachés à la naissance (milieu social, culture, éducation, instruction, fortune, sexe, race)".

La deuxième partie réunit quelque 800 mots et maximes émanant d'une étonnante diversité d'auteurs, y compris de lui-même. Qu'on en juge : "Le lit est l'endroit le plus dangereux du monde : 98 pc y meurent" (Mark Twain), "On naît, on vit, on meurt, c'est aussi simple que cela" (Jean Piat), "La danse est la poésie du mouvement" (Bolivar), "La musique commence où s'arrête le pouvoir des mots" (Richard Wagner), "Nous vivons dans une société où l'on plante beaucoup trop de points d'exclamation et pas assez de points d'interrogation" (Mark Eyskens), "La démocratie, c'est le pouvoir des poux de manger des lions" (Clemenceau).

Dans une dernière partie, l’auteur a réuni des souvenirs personnels et rend un bel hommage à son épouse Michelle.

Pierre Wouters | Éloge de l'esprit français | essais | Édition Balland | 324 pp., 22 €