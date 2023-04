À l’assaut des plus hautes montagnes

On retrouve le même talent à l'œuvre pour raconter une épopée face à la nature dans Dette d'oxygène. Cette fois, ce n'est pas la mer qui entoure Walter Welzenbach, le héros, alpiniste chevronné, mais les montagnes. À nouveau, celles-ci éveillent en lui les questions essentielles de la vie.

Dès le début, il annonce la fin, la vanité de tous ces exploits pour vaincre les sommets. Walter est à 8188 m d'altitude, face à l'Himalaya : "Être là n'a aucun sens, et c'est bien le plus difficile à comprendre. J'ai collectionné plus de sommets que d'amis et me revoilà ici, seul".

Ayant franchi le cap des 60 ans, Walter gravit son ultime 8000 m, en solitaire, comme dernier défi. Le livre raconte sa conquête ultime et est entrecoupé de ses souvenirs et d’une histoire de l’alpinisme qui commença, rappelle Toine Heijmans, avec le poète Pétrarque escaladant le mont Ventoux en 1336, premier homme à monter au sommet d’une montagne pour le seul plaisir de le faire. Chaque chapitre du livre a, comme titre, une altitude - allant de 3 m à 8848 m.

Comme l’auteur, Walter est Hollandais, pays sans montagnes. Avec son inséparable ami, Lenny, ils s’exercent à grimper et passer des surplombs sur un pont. L’un et l’autre dévorent les récits d’exploits en montagne. Les épopées de Herzog et ses doigts gelés sur l’Annapurna, ceux de Gaston Rébuffat, Bonatti, Messner et les autres n’ont pas de secrets pour eux comme pour Toine Heijmans qui a tout lu et qui connaît les techniques d’alpinisme. Il réussit à choisir des extraits et des anecdotes véridiques qui ont chaque fois du sens tout en évitant le côté "encyclopédie de l’alpinisme".

Il y a bien sûr Edmund Hillary, premier vainqueur de l’Everest, mais que son sherpa Tensing décrira comme ayant tiré la couverture à lui.

Chaque fois, il faut faire plus fort, plus fou. En 1986, Reinhold Messner est devenu le premier homme aux quatorze 8000 m escaladés sans oxygène. On apprend pourquoi le K2 est le sommet le plus difficile. L’alpiniste anglaise Alison Hargreaves y est morte en 1995. Elle était célèbre pour avoir réussi l’ascension de la face nord de l’Eiger, l’une des grandes faces nord des Alpes, alors qu’elle était enceinte de six mois.

Walter et Lenny partent dans les Alpes, s'installent à Chamonix et multiplient les escalades, "jamais avec d'autres, jamais l'un sans l'autre". Walter Bonatti écrivait : "Chaque montagne est petite ou grande, généreuse ou avare en fonction de ce que nous avons à lui donner et lui demander".

Aujourd'hui, tout ou presque a été gravi. Seul le mont Kailash, montagne sacrée des Tibétains, reste inviolé. Alors on cherche les exploits les plus fous, l'alpinisme devenant une course de vitesse. Et "le problème majeur des montagnes, c'est la foule", médite Walter, désabusé, sans son ami cette fois pour affronter l'Everest. Une montagne où on doit faire la file pour atteindre le sommet et y faire en vitesse un selfie. Le plus jeune ayant atteint le sommet de l'Everest avait 13 ans, le plus âgé, 80 ans ; il y eut un aveugle et un cul-de-jatte parmi les vainqueurs.

guillement Tout était démesuré là-bas, dans l’Himalaya, rien que les cols étaient déjà plus hauts que les sommets que nous avions gravis dans les Alpes, et en même temps, la vie était tellement plus simple. Dans l’air raréfié et infini, tout semblait vaste, et le temps aussi se dilatait, et en même temps encore, nous étions envahis par un formidable sentiment de sécurité.

Pour cette dernière montée, il croise un autre alpiniste, Monk, un Canadien qui publie ses exploits sur YouTube, prend des selfies et récolte des millions de vues.

Mais le danger et la mort restent des défis à affronter pour chaque alpiniste. Le grand public en est friand. Toine Heijmans raconte comment la mort de Toni Kurz, en 1936, le long de l’Eiger, fut suivie par une foule de journalistes. L’Himalaya a une autre face : l’ennui de l’attente d’une météo favorable, la monotonie des paysages, l’arrière-cour des exploits avec ces sherpas portant sur leur dos, depuis les camps de base, des conteneurs d’ordures et de déjections.

La mélancolie existentielle de Walter s’explique aussi par la fin de son amitié avec Lenny, dans des circonstances que le lecteur ne découvre que peu à peu.

--> ★ ★ ★ Toine Heijmans | Dette d'oxygène | roman | traduit du néerlandais (Pays-Bas) par Françoise Antoine | Belfond | 286 pp., 22 €, numérique 16 €