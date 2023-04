Harry Belafonte, le guerrier des droits civiques

Depuis le Harlem de son enfance, il mesure le chemin parcouru depuis sa naissance le 1er mars 1927 : enfant d’immigrés, graine de voyou, concierge, prodige du théâtre, premier artiste à vendre plus d’un million de disques, premier animateur noir d’un show télévisé…

Harry Belafonte, c’est une success story improbable qui démarre dans les Etats-Unis encore largement ségrégués et racistes des années cinquante. Sa vie résume les luttes, les victoires et les blessures de la communauté afro-américaine. Il confiait en 2017 ses inquiétudes au New York Times face à “l’horizon de destruction” qu’offrait Donald Trump.

Né Harold George Bellanfanti Jr., d’un père martiniquais et d’une mère jamaïcaine, son enfance est modeste. Ses parents sont métis : le grand-père paternel était un Juif hollandais; celui de sa mère écossais. Ils prennent le nom de Belafonte pour se faire passer pour des Hispaniques.

Dyslexique, Harold quitte le lycée à quinze ans, sert dans la Navy, flirte avec la délinquance puis devient concierge avant de découvrir à vingt ans sa vocation à l’American Negro Theatre. Sur les planches, il côtoie un autre acteur prometteur, de neuf jours son aîné : Sidney Poitier. Ils forgent des amitiés durables avec les jeunes Marlon Brando, Rod Steiger et Tony Curtis.

Le succès de "Calypso"

Pour payer ses cours de théâtre, il pousse la chansonnette dans les clubs de jazz – notamment au sein du groupe de Charlie “Bird” Parker, où débute un certain Miles Davis. C’est par ce biais qu’il perce : il sort un premier single, “Matilda”, en 1953. Physique d’éphèbe, chemise échancrée jusqu’au nombril, il séduit. Ses origines caribéennes et le genre musical qu’il lance – le Calypso – lui permettent d’abolir les frontières ethniques. En 1956, il devient le premier artiste, toutes origines confondues, à vendre plus d’un million de disques avec son album Calypso. Sa chanson “Banana Boat Song” immortalise le refrain “Day-ooooh”. Trois ans plus tard, il est le premier artiste noir à présenter une émission de télévision, Tonight With Belafonte.

Entre-temps, Hollywood l’a appelé. Sidney Poitier l’a devancé en 1950 dans No Way Out de Joseph L. Mankiewicz, où il interprète un jeune médecin confronté au racisme – premier d’une série de rôles où Poitier incarne des Afro-Américains éduqués et placides, forçant le respect des Blancs.

A l’inverse, les premiers films dans lesquels joue son cadet, Bright Road (1953) et Carmen Jones (1954), se déroulent dans des contextes exclusivement afro-américains. Le deuxième est une œuvre hybride, transposition d’un opéra de Bizet dans le Sud des Etats-Unis où des Afro-Américains chantent des airs d’opéra – une incongruité culturelle renforcée par le fait que Belafonte est doublé au chant…

Par la suite, il joue dans plusieurs films où le racisme est abordé, notamment Une île au soleil (1957) de Robert Rossen, qui dépeint la rivalité entre deux hommes politiques, un Blanc et un Noir, dans les Caraïbes. La romance entre le personnage de Belafonte et une femme britannique, jouée par Joan Fontaine, provoque l’interdiction du film dans certaines villes sudistes. Le Ku Klux Klan menace de mort Joan Fontaine et de représailles tout cinéma qui projetterait le film… La question raciale est ensuite transposée dans le film post-apocalyptique dans Le Monde, la Chair et le Diable (1959), puis dans un film de braquage, Le Coup de l’escalier de Robert Wise, la même année.

La rencontre avec Luther King

Devenus rivaux professionnels, Poitier et Belafonte assument leur statut de premières stars afro-américaines du grand écran. Ils sont des modèles et des porte-parole malgré eux. Harry Belafonte a fait la connaissance de Martin Luther King en 1953, alors que le pasteur pacifiste est encore inconnu de la majorité des Américains. Au cours d’une première rencontre de quatre heures, Belafonte est impressionné par sa conviction et sa détermination. Il accepte de soutenir financièrement la plateforme pour les droits civiques que King met en place. Mieux : il s’investit personnellement, marchant à ses côtés lors de manifestations en mobilisant ses amis artistes. Son rôle, selon plusieurs historiens du mouvement, fut déterminant. Il expliquera plus tard : “J’ai choisi de devenir un guerrier des droits civiques”.

La conscience politique d’Harry Belafonte a été forgée par Eleanor Roosevelt, la veuve du président américain, et Paul Robeson, fils orphelin d’un ancien esclave, athlète populaire reconvertit dans le droit et le militantisme. Via Robeson, il a pu rencontrer W.E.B. Du Bois (1868-1963). Le monologue de Belafonte dans BlacKKKsman est inspiré d’un texte légendaire de ce pionnier de la lutte pour les droits civiques, qui décrit le lynchage de Jesse Washington en 1916.

Lorsque le sénateur John Fitzgerald Kennedy sollicite Harry Belafonte en 1959, en quête du soutien de la communauté afro-américaine, l’artiste met le futur président et son frère Bobby au pied du mur : s’ils veulent ces votes, leur parti démocrate, dont plusieurs ténors soutiennent le ségrégationnisme, doit se réformer.

Il présente les Kennedy à Martin Luther King. La faible marge de la victoire de JFK à la présidentielle de 1960 – moins de 1 % – laisse supposer que le vote afro-américain fut capital. Il chante au gala d’investiture du nouveau président. Au sommet de sa popularité, il met progressivement sa carrière d’acteur entre parenthèse, déçu des rôles stéréotypés qu’on lui soumet.

A l’inverse, Poitier joue le jeu du compromis. Dans son autobiographie parue en 2000, ce dernier reconnaît : “j’étais un ‘Oncle Tom’ et même un ‘Nègre de service’ en raison de mes rôles qui offraient un visage rassurant au spectateur blanc, incarnant le ‘Nègre de noble extraction’”, médecin, agent du FBI, enseignant…

Le 4 avril 1968, quand Martin Luther King est assassiné, la différence de sensibilité des deux frères ennemis se cristallise : Belafonte prône une marche de protestation à Atlanta; Poitier s’y oppose, estimant qu’elle occulterait les funérailles du pasteur. En résulte une brouille qui durera quatre ans, jusqu’à ce que les deux comédiens partagent l’affiche de Buck et son complice (1972), premier film réalisé par Poitier, qui suit un groupe de soldats noirs et d’esclaves affranchis dans les Etats-Unis de l’après-guerre de Sécession.

Harry Belafonte entre alors dans une semi-retraite artistique, mais revient régulièrement à la chanson ou au cinéma. Par contre, il s’implique dans quantité d’actions sociales et humanitaires, notamment pour l’Onu ou l’Unicef. Il finance à coups de millions de dollars plusieurs programmes d’aide à l’Afrique, soutient la lutte contre l’apartheid sud-africain et milite pour la libération de Nelson Mandela. Il est, aussi, un des initiateurs du Live Aid en 1985.

Un modèle

Son image demeure à ce point intacte dans la conscience collective afro-américaine que Barack Obama, préparant sa première candidature à la présidence des Etats-Unis, l’invoque parmi ses modèles dans son autobiographie, affirmant que sa mère considérait Belafonte comme “l’homme le plus élégant du monde”.

En février 2017, à la veille de ses nonante ans, Harry Belafonte méditait lors d’un entretien accordé au New York Times. Lui qui a vu mourir tant de compagnons de route, parfois sous les balles, se demandait : “Si je suis encore ici, c’est qu’il me reste quelque chose à accomplir. Mais quoi ?” Spike Lee lui a offert la réponse : à travers lui, le monologue de BlacKkKlansman est un hommage à l’aune de sa vie, de son art et de ses combats.