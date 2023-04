À qui appartenait ce Pierrot effiloché ?

Combler des vides

Les objets gardés à l’abri de la lumière et abandonnés par les victimes qui ne pouvaient les emporter là où elles étaient conduites sans espoir de retour sont modestes et usés. Ce sont des montres arrêtées, des portefeuilles vides, des alliances, des montures de lunettes… Une petite marionnette de pierrot gris et effiloché, vraisemblablement un trésor d’enfant, retient l’attention de la chercheuse. Il porte un nom, Teodor Masurek, qui lui permet de rerouver sa fiche d’admission au camp et, de là, sa mère mais aussi un numéro de matricule qui n’est pas le sien. Pourquoi ? À qui appartenait ce Pierrot ? À qui pourrait-on le rendre, qui y verrait une trace d’un parent dont aucune information ne lui est plus jamais parvenue ? C’est, parmi bien d’autres, une des recherches de notre investigatrice. Un pendentif délicat assorti de quelques lettres appartenant à une Polonaise va également susciter son intérêt. À chaque fois, elle mène l’enquête, motivée par la volonté de combler des vides en restituant les objets retrouvés à ceux pour qui ils ont un sens. Éclairant des morceaux de tragédie, sa confrontation avec les faits et ses rencontres avec de nombreux témoins finissent par rejaillir sur son histoire à elle, mère d’un enfant qu’elle élève seule après avoir divorcé de son mari allemand pour avoir contesté les certitudes de son beau-père sur la "correction" de l’armée allemande.

À partir de cette trame, Gaëlle Nohant a construit une fresque où se mêlent de Tessalonique à Paris, Berlin, Varsovie ou Treblinka… des individus dont les interventions et les noms multiples - Lazar, Wita, Ava, Elvire, Rafo, Karol, Rudi… - désorientent parfois la lecture. Si les personnages sont fictifs tels quels, l’Histoire qui sous-tend les différents récits est, chaque fois, réelle et rigoureusement évoquée. La tragédie et les conditions des épreuves vécues ne sont aussi que trop exactes. Souvent rapportées sous des angles différents à travers la littérature et, parfois, insupportables dans la répétition de leur barbarie, elles ne peuvent ici, sous une lumière neuve, que provoquer la révolte et l’émotion mais aussi l’admiration pour les résistances et les solidarités qu’opposaient les détenus face à leurs bourreaux. Un voyage dans le temps, l’espace et les individus qui bouscule les sentiments.

--> ★ ★ ★ Gaëlle Nohant | Le bureau d'éclaircissement des destins | roman | Grasset | 416 pp., 23 €, numérique 16 €