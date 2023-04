Jonathan Dee nous met dans les pas d’un homme qui a réduit la taille de son monde

guillement La vérité, c'est que je me suis lassé de mon histoire.

Avec méthode, il a effacé tout ce qui peut mener à lui, tout ce qui entrave sa localisation : il s’est débarrassé de son téléphone, a découpé son permis de conduire en confettis, échangé sa voiture contre une autre, évité les caméras de surveillance des autoroutes, des supermarchés, des parkings. Avec le conséquent pactole (168 548 dollars en liquide) qu’il trimballe avec lui, il a de quoi vivre un moment sans avoir à s’exposer.

Délabré, peu accueillant

Arrivé à destination, il se dégotte sans difficulté une chambre à louer. L'endroit est délabré, peu accueillant, mais Autumn, la propriétaire, est peu curieuse et a besoin d'argent. "S'il pleut, je ne sors pas. S'il fait chaud, j'attends qu'il fasse plus frais. Cette simple harmonie avec le monde m'apporte une forme de paix et de soumission." Peu à peu cependant, d'observation en timides approches, sa vie s'organise aussi autour d'Autumn et des ados qui passent devant sa fenêtre pour rejoindre leur école. Dans cette forme de vie à l'os, son empreinte sur le monde - une de ses préoccupations - diminue.

Jonathan Dee enseigne la creative writing à l'université de Syracuse. ©Les Escales

Nous sommes en présence d'un homme blanc, d'un Américain, d'un hétérosexuel qui a suivi un parcours classique (études, emploi) sans jamais avoir eu "à réfléchir à la manière dont les choses [lui] sont arrivées". En dressant le portrait d'un être qui a effacé toutes traces pouvant mener à lui et a réduit son univers à un pâté de maisons, Jonathan Dee (New York, 1962) jette un regard sans concession sur les pièges et les dérives de la vie contemporaine qui ne cessent de contrarier nos libertés et notre épanouissement. Ce, en s'inscrivant dans le mythe américain sans doute le plus éprouvé : tout quitter pour repartir de zéro.

En écho à "Walden"

Sugar Street fait écho à Walden ou la vie dans les bois, dans lequel David H. Thoreau (1817-1862) relatait la retraite qu'il s'est imposée en passant deux années, deux mois et deux jours aux abords de l'étang de Walden (Massachusetts). Toutefois, le pamphlet de Thoreau est bien plus introspectif et philosophique que ne l'est Sugar Street, et retrace une expérience davantage en symbiose avec un milieu. Sans rien dévoiler de la fin de ce huitième roman de Jonathan Dee, on regrette qu'il ait arrêté son récit là où il l'a arrêté : la poursuite de l'intrigue n'aurait pas manqué d'intérêt.

--> Jonathan Dee | Sugar Street | roman | traduit de l'anglais (États-Unis) par Élizabeth Peellaert | Les Escales | 201 pp., 22 €, numérique 15 €