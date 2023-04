Amour est un petit dieu qui peut être cruel

S'il fut galeriste et commissaire d'expositions d'art contemporain, et s'il a donné au théâtre une pièce, Les Désirables, qu'Albert-André Lheureux a montée au Théâtre de l'Esprit frappeur en 1980, Delzenne a aimé vivre dans des villes comme Rome et Paris, Venise ou Salzourg, tout en publiant des livres y compris de poésie.

Une rencontre torride

Bref, on aura compris que Delzenne a pratiqué un art de vivre sous le signe de la beauté et l'on ne s'étonnera pas de son amertume à voir le monde tel qu'il est devenu : il n'est pas le seul à devoir constater que la seconde moitié du XXe siècle a saccagé le pittoresque du monde et même davantage. Il me suffit de comparer la Florence que je visitai en 1956 et celle d'aujourd'hui (voir La Libre du 20 avril sur les ravages des locations Airbnb).

guillement Elle voyait l’amour comme les Anciens le représentaient : un enfant aux yeux bandés qui décochait au hasard les flèches qu’il retirait d’un carquois poté entre deux ailes frémissantes.

Le roman qu'il publie aujourd'hui débute en 1968, à la veille des chambardements de son mois de Mai. Il scrute et déroule la vie amoureuse qui incendie un couple vivant dans le monde de la musique. Un matin, Mike, le fils du grand chef d'orchestre Wolfgagng de Santis, seul rival à l'époque de von Karajan, découvre au petit-déjeuner l'épouse de l'agent américain de son père, arrivée la veille dans la propriété versaillaise du maestro. Nora n'était à ses yeux que grâce et lumière, lui, "une sorte de jeune chevalier préraphaélite" aux siens. Mais Nora, âgée de 22 ans, était mariée, et Mike, qui n'en avait que 15, était donc mineur.

Fou et impossible

Débute le récit d’un amour fou et, en plus, impossible. Sans doute, Nora et Mike réussissent-ils à vivre une torride nuit d’amour, mais lorsque Wolfgang de Santis découvre la relation née entre son fils et la femme de son agent, il n’hésite pas à envoyer le premier terminer ses études dans un pensionnat à Genève.

Nora, elle, redoutant le scandale d’un détournement de mineur, décide de divorcer d’un mari qui, par ailleurs, la trompe avec des filles de plus en plus jeunes, et se retire, en attendant, chez son père, Kurt Kuffner, ancien diplomate allemand devenu un des responsables du Festival de Salzbourg.

Les blessures de l’amour, les tortures de l’amour, autant que les ivresses de l’amour sont relatées, disséquées même, dans des cadres de vie dont Delzenne ne cache pas sa nostalgie : les femmes y sont habillées par Dior, Cerruti, Valentino, Courèges, les grands hôtels ne se sont pas encore débarrassés de leurs mobiliers historiques ; l’art - tableaux, musique, architecture, ameublement - est à la fois une vocation et une volupté, mais il n’empêche pour autant ni les rivalités, ni les vulgarités, ni les cruautés, ni les médiocrités d’hommes et de femmes assoiffés de conquêtes, dévorés de jalousie, éperonnés de désirs.

Quelques années passèrent. Un soir, Mike devenu un pianiste aussi talentueux que ténébreux, donne un récital Chopin à la Salle Pleyel, à Paris. De passage dans la capitale française, Nora, devenue une photographe pour grands magazines internationaux, décide d’aller l’écouter. À l’issue du récital, ils se revoient. Nous n’en dévoilerons pas plus.

--> Yves-William Delzenne | La vie amoureuse | roman | Ed. Samsa | 204 pp., 20 €