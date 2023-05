Le Cid comme vous ne l’avez jamais vu

guillement Même un couard, s’il sait que tu le regardes, se battra comme un lion.

Le livre se concentre sur un moment capital de la vie de Rodrigo Ruy Diaz, le véritable nom du Cid. Un épisode qui, raconté mille ans plus tard, nous étonne encore.

Le roman nous plonge au XIe siècle dans une Espagne alors divisée en de nombreux roitelets rivaux et coupée en deux selon une frontière entre le sud, occupé par les Maures, et le nord, avec les catholiques castillans ou francs.

Talents de stratège

Ruy Diaz est un meneur d’hommes exceptionnel qui a prouvé sa bravoure et ses talents de stratège sur les champs de bataille. Il est adulé par ses hommes car il dort et mange avec eux, comme eux. Il renonce aux privilèges et partage les risques de tous.

Né à côté de Burgos, vers 1043, dans une famille de petite noblesse castillane, il avait débuté en servant le roi Sanche II de Castille et bataillé déjà contre les Maures. Mais quand celui-ci est assassiné sur ordre de son frère et ennemi Alphonse VI, Le Cid est banni et devient un paria qui erre avec ses soldats le long de la frontière sud, vivant de rapines et razzias. "Solo soi un hombre de la frontera", "je suis un homme de la frontière", dit-il. Il offre ses services à qui le paie, ou se sert lui-même auprès des villages ou troupes ennemies attaquées.

Western médiéval

Perez-Reverte nous emmène d'emblée dans ses combats. On connaît son talent pour ce type de romans. En 2005, il nous avait déjà ébloui avec Le Hussard (en Folio), roman dans lequel il racontait l'histoire d'un jeune hussard napoléonien confronté aux horreurs de la guerre en Espagne, en 1808.

Dans Sidi, à nouveau, il donne les détails des armures, des chevaux, des plans de bataille comme si on y était. Le talent de Perez-Reverte est de toujours y mêler les réflexions qu'il prête au Cid, avec son mélange de cruauté liée à l'époque et à la guerre, et sa loyauté à son roi et son sens de l'honneur.

Arturo Pérez-Reverte est l'auteur espagnol le plus lu dans le monde. ©Jeosm

Il veut vendre ses services au comte de Barcelone mais celui-ci l’éconduit avec arrogance. Il se tourne alors, épisode inouï, vers les Maures et le roi de Saragosse, Al-Mutaman, qui règne sur une taïfa - le nom donné aux petits Etats gouvernés par des roitelets arabes, édifiés sur les ruines de la puissance omeyyade. Tous ces épisodes sont authentiques.

Au service cette fois des Maures, dirigeant une armée composée de ses mercenaires chrétiens et de Maures, il remporte de nouvelles victoires.

Le roman, vrai western médiéval, est aussi nourri de dialogues "philosophiques" passionnants, entre le Cid et le comte de Barcelone et, surtout, avec le roi maure de Saragosse. Jamais il n’est question de religion et le roi de Saragosse (comme sa sœur) apparaissant plus ouverts, plus cultivés, plus raffinés que les rois chrétiens. Où se situe l’honneur dans une période si trouble où le Cid doit couper les mains et pendre un des ses soldats qui lui a désobéi ?

--> ★ ★ ★ ★ Arturo Pérez-Reverte | Sidi | roman | traduit de l'espagnol par Gabriel Iaculli | Le Seuil | 320 pp., 22,50 €, numérique 16 €

EXTRAIT

« Tu es un chef étrange. Tu peux être terrible avec les ennemis, implacable avec ceux qui n’observent pas la discipline, fraternel avec ceux qui se montrent valeureux et loyaux…. Tu as l’énergie et la cruauté déterminées d’un grand seigneur. Tu es dur et juste. Et ce qui est le plus important : tu peux voir le monde comme un chrétien ou un musulman, selon ton besoin. »