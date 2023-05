Des harceleurs aux pervers narcissiques

Roman initiatique à deux temps, Au nom de Chris aborde cette nouvelle forme de violence adolescente qu'est l'exclusion d'aval en amont.

Fils d’une mère célibataire qui le surprotège, fragile et angoissé, Adrien ne tarde pas à devenir la cible privilégiée de ses camarades de classe. Il change très vite de comportement à la maison et s’intéresse au sport de combat sans que sa mère ne comprenne pourquoi, jusqu’au jour où il rencontre Chris, en forêt.

Différent des autres, énigmatique, autonome, cet adolescent sauvage le fascine dès la première rencontre et change le cours de sa vie.

Rituel de passage

Depuis qu’Adrien l’a rencontré, tout lui semble différent. Il ne songe plus qu’à le retrouver au coin du bois, à s’en remettre à ce nouvel ami, lui qui se sent tellement isolé. Peu à peu, il se laissera embrigader et tombera sous l’emprise de ce pervers narcissique, ce loup, réel ou imaginaire, bien décidé à le pousser dans ses derniers retranchements et à le faire vaciller au détour de l’un ou l’autre rituel de passage, au cœur de la forêt, décor de prédilection des contes de fées et habitacle des angoisses qu’ils transcendent.

Fragilisé par les moqueries, et pire encore, des autres élèves, Adrien devient une proie idéale pour ce jeune homme dont Claudine Desmarteau, toujours aussi rompue aux subtilités de la complexité humaine, révélera peu à peu les insoupçonnables faiblesses.

Impuissance

Non contente d’appréhender un sujet important, elle le fait avec talent, de sa plume toujours aussi incisive, intelligence et profondeur, creusant le sillon choisi au plus profond. Elle montre également à quel point les parents sont impuissants face au harcèlement.

Décrite ici sans détour, la violence, de plus en plus répandue, de certains jeunes envers leurs pairs, donne froid dans le dos et suscite la haine grandissante de son anti-héros auquel s’identifieront tant de jeunes lecteurs qui, grâce à elle, se sentiront moins seuls.

Phrases et chapitres courts, soleil étincelant, rire éclatant des agresseurs… Difficile de rester indifférent à la lecture de ce roman, d’oublier la douloureuse tâche de grandir, d’ignorer la peur d’un jeune lorsque sonne l’heure de la récré, de la confrontation, de la solitude face au travail collégial de destruction massive.

Au scalpel

La difficulté de se révolter, l’escalade de la haine, l’espoir d’une issue malgré tout, la transformation lente et difficile d’un garçon humilié, les séances chez la psy qui semblent dérisoires… Autant de sujets taillés au scalpel par la romancière avant de choisir la métaphore pour une longue et incertaine reconstruction.

Puisse ce roman, l’un des plus importants qui vient de paraître en littérature jeunesse, tomber entre de nombreuses mains, circuler dans les cours de récré et briser la redoutable loi du silence autour de ce phénomène pervers.

--> ★ ★ ★ Claudine Desmarteau | Au nom de Chris | roman | Gallimard jeunesse, coll. Scripto | 336 pp., 14 €, version numérique 10 €. Dès 13 ans