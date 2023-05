Une marche aimantée par le désir

Depuis le décès de Julien Gracq, le 22 décembre 2007 à Angers, à 97 ans, les Éditions Corti avaient publié trois inédits de l'auteur d'Un balcon en forêt : Manuscrits de guerre (en 2011), Les Terres du couchant (2013) et Nœuds de vie (2021) ; en voici un quatrième, La Maison, redécouvert récemment. Dans la postface, Maël Guesdon et Marie de Quatrebarbes situent "hypothétiquement" son écriture entre 1946 et 1950.