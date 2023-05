Au Bota, quatre concertos en création

Écrire un concerto en 2023 ? “Cette forme musicale – à laquelle le grand public, même néophyte, a toujours été sensible – offre une dynamique particulière, elle donne à suivre un dialogue entre l’individualité et la collectivité, elle contient un pouvoir narratif qui permet un large jeu d’identification. En outre, chaque mouvement contient son propre climat, sa propre pulsation. C’est tout une palette émotionnelle mise à la disposition du public, une expérience qui lui apporte de la douceur, du bonheur, de l’empathie.”

Stromae, commanditaire et soliste à distance

Pour cet objectif ambitieux – conquérir le public du Bota avec des concertos classiques contemporains –, le choix des compositeurs s’est porté sur le Français Bruno Letort, seul non belge des quatre, prolifique et branché, champion de l’interdisciplinarité, directeur d’Ars Musica ; Jean-Paul Dessy, cryptovioloncelliste et chef d’orchestre, inlassable arpenteur des réserves naturelles de l’art et de la sagesse ; Jean-Luc Fafchamps, le maître, à l’art puissant et polymorphe, qui vient de signer l’opéra Is This The End ? ; et Apolline Jesupret, la surdouée passionnée (mais calme), qui signe notamment sur le CD Change d’Elsa de Lacerda et Pierre Solot (Cypres) une pièce percutante inspirée du chant révolutionnaire chilien El pueblo unido. Trois musiciens de la génération des “cinquantenaires +” et une musicienne de la génération suivante, qui ont chacun accepté de s’inspirer de leurs propres émotions pour élaborer leur concerto. Quant au choix des instruments, il s’est porté sans surprise sur le violon, le piano, le violoncelle et la voix.

Stéphane Ginsburgh en concerto et en récital

Ce qui donnera : le concerto pour violon d’Apolline Jesupret, avec Maya Levy, le concerto pour violoncelle de Jean-Paul Dessy avec Marie Hallynck, le concerto pour piano de Jean-Luc Fafchamps avec Stéphane Ginsburgh, et pour la voix – tadam ! – celle de Stromae (à distance) dans Thème et Variations sur La Solassitude, pour ensemble à cordes, de Bruno Letort, notant que, dans ce cas, c’est Stromae lui-même qui fit appel à Letort, bien connu dans le milieu, pour réaliser ces arrangements inédits. Les quatre concertos seront donnés avec l’orchestre à cordes de Musiques Nouvelles, dirigé par Jean-Paul Dessy, qui sera donc au four et, partiellement, au moulin.

Deux jours plus tôt, toujours dans cette veine “classique contemporaine” (si l’on admet d’y inclure la musique d’il y a cent ans), le pianiste Stéphane Ginsburgh donnera un récital consacré à quatre géants du XXe siècle, Béla Bartók (Suite En plein air), Erwin Schulhoff (Cinq études de jazz), Sergei Prokofiev (Trois pièces pour piano op. 96) et György Ligeti (Quatre études du Premier livre).

