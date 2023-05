Divorcer ? Margaret Kennedy en fait toute une histoire

guillement Chose étrange, il la vénérait pour des qualités qu'elle ne possédait pas, quand elle le respectait infiniment pour des vertus dont il n'était pas conscient.

Aujourd'hui paraît Divorce à l'anglaise (Together and Apart, 1936) en traduction française. "À trente-sept ans, Betsy n'avait jamais connu le bonheur. On l'en avait grugée." Sa décision est donc prise : elle va divorcer d'Alec Canning, parolier d'opérettes à la notoriété certaine. Mais l'Angleterre de 1936 voit ce désir d'émancipation d'un mauvais œil. Quand la mère d'Alec, animée par sa dévorante envie d'influence et d'autorité, décide de s'en mêler, elle fait pire que bien, rendant la séparation inévitable.

Choisir son camp

Puisqu’il importe de préserver le plaisir de lecture, nous n’en dirons guère plus sur ce qu’il advient d’Alec et de Betsy, ainsi que de leurs trois enfants, dont les deux aînés, Kenneth et Eliza, sont des adolescents de seize et quatorze ans. Autour d’eux, chacun - amis et famille - est sommé de choisir son camp. Cette comédie dramatique se joue en quatre actes, aux couleurs comme aux angles différents.

C’est avec beaucoup de subtilité et d’adresse que Margaret Kennedy met en place une mécanique telle que ses personnages sont précipités dans des courants qui leur échappent largement. Décider de ce que sera sa vie, et a fortiori son bonheur, est un art incertain, le destin ayant ses propres desseins. Ce faisant, M.K. prend un malin plaisir à mettre à mal les représentations tant de la femme que de l’homme, de la mère que du père, en regard de ce qu’attend la société anglaise de l’époque.

De contretemps en malentendus, de désillusions en méprises, l’ex-famille Canning avance cahin-caha, ouvrant progressivement les yeux sur des réalités inimaginables il y a peu. Les mirages de la liberté ne sont que des pièges, et l’ambition se révèle piètre conseillère. Il n’empêche que l’inconséquence n’a qu’un temps, le poids des responsabilités étant inévitable. Spectateurs malgré eux des déboires des adultes, Kenneth et Eliza sont les personnages les plus touchants, eux qui évoluent face à eux des êtres qui sont autant de mises en garde. Le bonheur peut n’être qu’une chimère, comprennent-ils un peu trop tôt, livrés qu’ils sont à eux-mêmes, leurs parents étant trop préoccupés par leur propre sort.

"On ne peut jamais atteindre l'esprit de l'autre. Nous sommes seuls." Et personne n'est là pour alléger notre fardeau, ajoute Margaret Kennedy. Ses lecteurs, eux, sont prévenus.

--> ★ ★ ★ Margaret Kennedy | Divorce à l'anglaise | roman | traduit de l'anglais par Adrienne Terrier, révisée par Anne-Sylvie Homassel | La Table Ronde / Quai Voltaire | 396 pp., 24 €, numérique 17 €