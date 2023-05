Léonard et Michel-Ange : génies et rivaux

À explorer leurs contrastes et leurs œuvres, Roberto Mercadini consacre le récit le plus captivant et le plus haut en couleur. Né en 1978 à Cesena (Emilie-Romagne), ingénieur, comédien, youtubeur, il se révèle un conteur d’exception pour faire revivre autour des deux artistes l’Italie des papes, des princes, des artistes d’alors et de femmes aussi exceptionnelles que Lucrèce Borgia et Catherine Sforza.

À la mi-mai 1501, Michel-Ange, qui vient de sculpter la Pietà de la basilique Saint-Pierre, regagne Florence, où Léonard est arrivé de Milan, après avoir vécu 17 ans à la cour des Sforza et peint La Dernière Cène pour le réfectoire des dominicains. Pour la première fois, ils eurent alors l'occasion de se voir et de découvrir… qu'il n'y avait pas deux façons plus différentes d'être des génies.

Le dandy et le débraillé

Léonard est alors un homme de 49 ans, calme, réfléchi, affable, qui porte volontiers des vêtements flamboyants, de préférence roses ou violets - bref, un homme de cour, passionné d’inventions qui, le plus souvent, ne fonctionnent pas. Michel-Ange, lui, est un garçon de 26 ans, volcanique, débraillé, en habits de travail couverts de poussière de marbre, vivant comme un misérable alors qu’il a les moyens de vivre en grand seigneur !

Si Léonard a peint des sujets religieux, il n'a jamais manifesté de dévotion personnelle. Michel-Ange, lui, est un fervent chrétien, qui se tourmente dans une foi profonde, adresse des poèmes à Dieu, possède une riche connaissance de La Divine Comédie de Dante. Mais tous ces nus qu'il n'a cessé de sculpter et de peindre, tel le David dont une copie se dresse sur la piazza della Signoria à Florence ? Il avait un point de vue très précis à ce sujet, explique Mercadini. Si l'être humain ne peut voir Dieu de ses propres yeux, il peut contempler ses œuvres. Parmi elles, l'être humain est la plus haute et la plus parfaite. C'est par conséquent ce qu'il faut contempler avec l'attention le plus fervente et sans pensée coupable.

Pape Clément, capitaine Fracasse

Autour des deux génies antagonistes, Mercadini ressuscite brillamment l'Italie effervescente de la Renaissance. Un exemple. Le 26 avril 1478, pendant la messe de Pâques célébrée dans la cathédrale de Florence, des conjurés assassinèrent Julien de Médicis, le jeune frère de Laurent, qui, lui, en réchappa. Julien, 25 ans, encore célibataire, avait fait un enfant à la fille d'un armurier de la ville. Un petit Jules naquit. Bien qu'illégitime, les Médicis l'adoptèrent. En 1523, il deviendra pape sous le nom de Clément VII. C'est lui qui commanda la fresque du Jugement dernier à Michel-Ange.

Autre figure inattendue. Lorsqu’en 1498, Ludovico Sforza, le maître de Milan, appela le roi de France à son secours, ses milices étaient commandées par Gaspare Sanseverino, surnommé Fracasso. Il est entré dans la légende sous le nom de Capitaine Fracasse.

--> ★ ★ ★ ★ Roberto Mercadini | Le Génie et les ténèbres | récit | traduit de l'italien par Lucien d'Azay | Les Belles Lettres | 380 pp., 21 €, version numérique 15 €