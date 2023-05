Lefto, le monsieur qui te fait découvrir de la musique à la radio

À 47 ans, LeFtO – Stéphane Lallemand au civil – est omniprésent. “Ni francophone ni flamand” et donc aussi à l’aise dans une communauté que dans l’autre, l’homme est ce qu’on appelle dans le jargon un “digger”. Un insatiable chercheur de nouveautés, prenant un malin plaisir à les partager dans des DJ set, des compilations et son émission sur Kiosk Radio.

Vilaine manie

”C’est arrivé à l’école, à Jette” nous explique LeFtO, lorsqu’on l’interroge sur l’origine de cette démarche fondamentalement passionnelle. ” J’y ai croisé Akro (rappeur bruxellois, ancien membre du groupe Starflam, NdlR), on traînait dans sa chambre après les cours parce qu’il avait des platines et des disques. Lui était dans le rap, moi je me suis tout de suite senti attiré par le deejaying”.

Amateur de jazz, son père dispose lui-même d’une solide collection de vinyles et emprunte une petite somme à la banque pour acheter une platine à son fils, qui passe le reste de son temps chez le disquaire. “Music Mania, qu’on appelait tous 'La Mecque'“précise LeFtO. “C’est là qu’on trouvait les dernières nouveautés, c’est aussi là que tous les artistes bruxellois pouvaient laisser leurs cassettes, leurs démos et leurs mixtapes”. À force de le voir traîner sur place, on le laisse passer derrière le comptoir pour écouter ce qui n’a pas encore été mis en rayon, et finalement, par l'engager, dès sa sortie de l’école.

Le rap de StuBru

En dix ans, le jeune disquaire voir défiler du beau mode : Björk, The Prodigy, Puff Daddy, Mos Def et d’autres passent par le magasin. Chaque semaine, les programmateurs de la radio flamande Studio Brussel (StuBru pour les intimes) viennent également y faire leur petit shopping. “C’était la coutume, à l’époque. Ils venaient emprunter des disques et les ramenaient la semaine d’après”. “Un jour” ajoute LeFtO “l’un d’entre eux m’a dit que StuBru envisageait de lancer une émission 100pc hip-hop et que j’étais sans doute la personne idéale”.

Il contacte la radio, l’affaire est rapidement conclue : dès 1999, le bonhomme vend des vinyles la semaine et passe des disques sur les ondes le week-end. Quand Music Mania ferme, en 2007, Lefto a fait son trou et élargit ses horizons vers le jazz et la house.

”On nous écoute en Iran”

Le Deejay organise ses propres soirées au Festival et Dour et au Vooruit de Gand. Outre ses prestations dans d’innombrables clubs et festivals, il quitte StuBru en 2020 pour rejoindre le projet radiophonique le plus excitant du moment : Kiosk Radio. “J’ai repris un créneau tous les dimanches soir” ajoute-t-il. “Kiosk, c’est le battement de cœur de la musique à Bruxelles. Pendant le Covid c’était le seul endroit où tu pouvais venir t’asseoir en extérieur et voir jouer un DJ”.

Logé au cœur du Parc Royal, le kiosque en question laisse producteurs et DJ s’installer d’une petite cabine pour diffuser de la musique à une petite audience, tout en la streamant internet. “Tu as Bruxelles devant toi et tu touches un public international en ligne” s’enflamme Lefto. “On a déjà eu des auditeurs en Iran. La semaine dernière, on avait quelqu’un qui était sur le front en Ukraine et qui écoutait mon émission du dimanche”.

Lefto Early Bird

Entre deux après-midi sur Kiosk Radio, le “dénicheur” sort des compilations – Lefto presents Jazz Cats – qui réunissent la crème de la scène jazz émergente de Bruxelles. Depuis quelques années, le DJ tourne beaucoup, un peu partout (France, Pays-Bas, États-Unis,…) et se retrouvera dans une flopée de festivals estivaux en Belgique dont Horst qui ouvre ses portes ce vendredi, Core (lire ci-contre) et Dour.

Appelez-le désormais “Lefto Early Birds”. “J’ai changé de nom pendant le Covid pour faciliter la compréhension du concept” explique-t-il. “Je joue beaucoup aux États-Unis, beaucoup de gens y voyaient une connotation politique. Le terme “Early Bird” renvoie simplement à l’idée initiale : quelqu’un qui se lève tôt, ce qui renvoie en outre à mon appétit pour aller dénicher de nouvelles choses musicales avant les autres”.

Core s’offre Moderat, Little Simz, Angèle et Alt J pour sa deuxième édition

Annoncée au printemps 2022, l’arrivée d’un nouveau festival à Bruxelles avait fait grand bruit. D’abord, parce que l’événement en question prenait ses quartiers au cœur du parc d’Osseghem, soit précisément le site occupé par Couleur Café quatre petites semaines plus tard. Ensuite, parce que le festival en question résultait de l’alliance de deux mastodontes de la musique live en Belgique : Rock Werchter et Tomorrowland. Autant dire que Core débarquait avec des idées conquérantes et le moyen de ses ambitions. Les 27 et 28 mai 2022, Paul Kalkbrenner, NAS, Ezra Collective, Jamie XX, Peggy Gou, The Blaze, Denzel Curry et bien d’autres se sont succédé à l’ombre de l’Atomium.

Moderat, Pusha T, Little Simz, Alt J

Cette première édition n’était pas complète, mais un public plus qu’honorablement garni est venu tester le petit nouveau. Une seconde édition du Core Festival a donc prestement été annoncée ces 28 et 29 mai, toujours dans le parc d’Osseghem, et la programmation est toujours aussi branchée : Angèle, Charlotte Adigery&Bolis Pupul, NxWorries, Pusha T, Romy et The Blessed Madonna sont, entre autres, à l’affiche le samedi. Un enchaînement diabolique proposant Little Simz, Alt-J, Moderat est confirmé pour le dimanche, qui s’offre Channel Tres, Kokoroko, JPEG Mafia, Unknown Mortal Orchestra et notre ami Lefto.

