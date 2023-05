Dans un genre plus fragile, on avait absolument envie de vous parler d’un bijou: "Pour Tommy". Un livre de dessins réalisé par l’illustrateur Bedrich Fritta. Des dessins imaginés pour son fils Tommy quand l’artiste était emprisonné dans un camp durant la Seconde Guere mondiale. Ce livre est accompagné d’un texte signé de l’écrivain Hélios Azoulay. On peut y voir Tommy regarder le monde au-delà des murs. C’est certain: l’enfance est tout sauf un enfantillage!

Encore un peu de temps libre ce week-end? On file visiter un nouveau musée, à Bruxelles. Il s’agit du WOM - World of Mind, à Tour et Taxis. Un musée qui questionne notre cerveau, cette drôle de matière grise. Ce sont le neurologue Steven Laureys et sa fille Clara Laureys qui sont nos guides interactifs, à la découverte de nos sens et nos manières de penser le monde. Scientifique et ludique? C’est donc possible. Et pour toute la famille...