Au plus près des frissons du poker de haut vol

Nous sommes en 1981. Mandaté par le prestigieux New Yorker, Al Alvarez se rend à Las Vegas pour assister au championnat mondial de poker où s'affronteront septante-cinq joueurs exceptionnels. Ce séjour est pour lui l'occasion d'ouvrir grand ses yeux comme ses oreilles, puisqu'il donne la parole à de nombreux témoins.

guillement Le poker est une forme de darwinisme social : les meilleurs survivent, et les plus faibles finissent ruinés.

Dès son arrivée à Las Vegas, on le sent happé par l'espèce de chorégraphie qui s'effectue autour des tables de poker, où s'affrontent les meilleurs de la discipline. D'emblée, il distingue les touristes (déferlant par millions du monde entier, ils privilégient les casinos et, quand ils jouent au poker, misent relativement peu) et les joueurs des plus grosses tables (peu nombreux, vingt à peine, ils risquent des sommes considérables). Les parties de poker se déroulent loin des salles principales, les casinos préférant "décourager les flambeurs d'aller perdre des milliers de dollars contre un joueur de poker plutôt que de les claquer au craps ou à la roulette".

Détachement

Al Alvarez prend d'abord la température (excessive hors climatisation) de Las Vegas. Un seul casino, le Binion's Horsehoe, donnant accès aux tables sans limites de mise, l'économie de la ville parie sur les touristes, ces "pigeons [qui] ont choisi de l'être". Le temps d'un week-end ou un peu plus, tout est mis en œuvre pour les plonger dans le fantasme et le défoulement - plus que la chance. "Pendant les quelques jours où sa cagnotte subsiste, le touriste de passage à Las Vegas peut se sentir, de bien des manières, star de cinéma." À côté des mariages minutes (deuxième industrie du lieu), le règne du clinquant, des décors et des lumières est sans limites.

Venant au poker, Al Alvarez s'intéresse au rapport qu'entretiennent les joueurs avec l'argent. "Ça m'a juste pris un peu de temps pour comprendre que si je faisais preuve de trop de respect envers l'argent, je ne pourrais pas jouer correctement", assure ainsi un des joueurs. Ce nécessaire détachement est aidé par la dématérialisation : jouer avec des jetons plutôt qu'avec des billets a pour effet d'"être aspirés et hypnotisés par le jeu". L'auteur de Nourrir la bête s'attache aussi aux qualités d'un bon joueur (l'agressivité, l'initiative et la psychologie comptant plus que les cartes), aux dangers qui guettent (perte du sens des réalités, addiction), à l'art de gérer ses pertes comme ses émotions, à la place et au rôle des femmes de joueurs, à un mode de vie singulier (fait d'alternance de fortune et de disette, de liberté, d'indépendance).

Moments de vérité

Certes, une partie du livre est plus technique, dès lors qu’Al Alavarez évoque des parties légendaires, la maîtrise du biais statistique et mathématique, ainsi que les manches du tournoi proprement dit. Mais son écriture nerveuse et enjouée, une construction sans temps mort, son habilité à sonder ses interlocuteurs pour débusquer leurs plus profondes motivations, font de ce texte un passionnant document, même quand on n’y entend rien au poker. Car au-delà du sujet, c’est l’humain qui nous apparaît dans ses failles comme ses exaltations, le poète étant parvenu à faire surgir nombre de moments de vérité.

"La ville, dans sa forme actuelle, évoque la définition de l'amour donnée par le poète métaphysique Andrew Marvell : elle est le fruit du désespoir face à l'impossibilité." Au moment de jouer et même si la plupart des acharnés sont capables de relativiser ce qui n'est après tout qu'un jeu, beaucoup se comportent comme si leur vie en dépendait.

--> ★ ★ ★ Al Alvarez | Le plus gros jeu | reportage | traduit de l'anglais par Jérôme Schmidt | Métailié | 197 pp., 20 €, numérique 13 €