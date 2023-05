Benoît Carré, producteur et musicien: "L’intelligence artificielle est une source d’inspiration, une potentialité"

À lire aussi

Comment intégrez-vous l’IA dans votre travail ?

Comme un nouvel instrument. Il existe plein d’intelligences artificielles différentes. Dans mon travail de musicien avec les chercheurs, j’ai co-développé des outils qui ont des tâches très spécialisées. Par exemple, FlowMachines était un outil que l’on nourrissait avec des partitions et qui était capable de générer une partition toute nouvelle par la suite. Après, il faut faire l’arrangement, écrire les paroles,… L’IA devient une source d’inspiration. Toute seule, elle ne fait rien. C’est une puissance, une potentialité. On voit aujourd’hui qu’il y a un foisonnement, mais il n’y a pas encore les outils qui vont changer la donne, mais c’est encore difficile de savoir quelle technologie va être capable de le faire.

Qu’est-ce que ça veut dire, changer la donne ? Ce serait de pouvoir donner des clés à des personnes qui ne sont pas musiciens ?

Par exemple, ou changer le rapport entre les artistes et leurs fans, eux-même musiciens ou non. Le récent exemple de la chanteuse Grimes qui met son clone vocal à disposition de tous et permet de faire de nouvelles chansons avec sa voix “IA”, est peut-être le début d’une révolution. Cela fait suite au faux duo Drake -The Week-end qui a fait le buzz. Au lieu d’aller contre ce nouvel outil qui permet de cloner la voix des artistes et de faire des fakes illégaux, Grimes prend les devants et prévoit des deals avec les gens qui feront de nouvelles chansons avec sa voix clonée. Quand on voit des outils tels que ChatGPT, on a l’impression que ça pourrait changer la donne. Je n’en suis pas sûr. Les résultats donnés par ChatGPT sont peut-être impressionnants au début, mais on s’aperçoit très vite qu’il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Dans la musique, il n’existe pas encore un outil spectaculaire qui va commencer vraiment à nous questionner, nous, musiciens. On sent qu’on est dans les prémices de quelque chose qui va changer. Mais, pour l’instant, on n’y est pas encore.

À lire aussi

L’IA va-t-elle modifier le rôle des musiciens et interroger ce qui fait office d’œuvre ?

L’IA pose toutes ces questions-là : qu’est-ce qu’une œuvre, qu’est-ce qu’un artiste. Avec l’image et les outils comme MidJourney, c’est dans le 'prompt', donc la requête, ce que l’on écrit pour obtenir ce que l’on veut comme image, que réside la valeur de l’œuvre. C’est notamment le cas pour le tableau “Théâtre d’Opéra Spatial”, primé lors d’une compétition et créée à l’aide d’une IA. Il a fait 900 expérimentations, ça lui a pris un temps fou, ensuite il a retravaillé l’œuvre. Pour moi, c’est là qu’est la création. Elle est dans la volonté du créateur d’obtenir ce qu’il cherche, même par sérendipité, même par accident. Dans la musique, il va y avoir inévitablement des questionnements.

Quels types de questionnements par exemple ?

Peut-être que l’on pourra taper un texte et obtenir une musique qui tient très bien la route. Qu’est-ce qu’on fait de ça par la suite ? Peut-être que cela va faire monter d’un cran l’exigence des musiciens et des auditeurs. Si une IA peut le faire, on va demander ce que toi tu peux faire de plus fort. Ça va challenger un peu tout le monde. Il y a quelques années, je ne croyais pas du tout que les IA pouvaient remplacer les artistes. Mais je commence à me demander si cela ne pourrait pas être le cas avec certaines musiques, comme celles d’ambiance ou fonctionnelles. Créer une musique vraiment singulière qui va toucher le cœur des gens, j’ai quand même encore du mal à y croire. Mais on reste moins sûrs de nous en le disant, c’est tellement puissant.