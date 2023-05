“Le Cours de la vie” : la leçon de cinéma de Frédéric Sojcher

Dans l’amphi, Noémie partage son expérience aux futurs cinéastes. Elle leur apprend par exemple que, selon elle, le sens de l’observation est plus important que le sens de l’imagination pour écrire une bonne histoire…

Face aux futurs cinéaste, Noémie (Agnès Jaoui) donne une masterclass sur l'écriture de scénario. ©@Tabotabo films et Sombrero films

Cinéaste à tout prix

Cinéaste bruxellois exilé à Paris, où il enseigne le cinéma à la Sorbonne, Frédéric Sojcher a un parcours très atypique, qu’il racontait dans son livre polémique Je veux faire du cinéma en 2021. Où il s’en prenait violemment au fonctionnement du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dépossédé ou presque de son deuxième film Regarde-moi en 2001, Sojcher avait connu la gloire à Cannes avec son irrésistible documentaire Cinéastes à tout prix trois ans plus tard. Avant de galérer à réaliser Hitler à Hollywood, avec Maria de Medeiros et Micheline Presle en 2011, suivi de l’ultra-narcissique Je veux être actrice en 2016… Dans son dernier long métrage, il retombe dans ce travers. Jusqu’à un caméo inutile et embarrassant, où on le voit tenir une petite plaquette “SOS Culture”…

Vincent (Jonathan Zaccaï) retrouve son premier grand amour, Noémie (Agnès Jaoui), sous le regard amusé de son assistante (Géraldine Nakache)… ©@Tabotabo films et Sombrero films

De la théorie à la pratique

Le problème avec Sojcher, c’est que, s’il est un excellent théoricien du cinéma, il a du mal à mettre la théorie en pratique. Statique — pas facile de filmer de façon vivante un cours magistral… —, Le Cours de la vie se résume finalement à un long cours de scénario, à une dissertation bavarde sur les rapports qu’entretiennent l’art et la vie. Avec pas mal de name dropping à la clé, de Deleuze à Rilke, en passant par Paul Schrader ou John Ford.

Très verbeux, Le Cours de la vie est aussi très français. Et, il a beau faire dire à un de ses personnages “Les histoires du cinéma français, c’est toujours la même chose : je t’aime, je t’aime pas”, Sojcher ne fait rien d’autre ici, en mettant en scène ces retrouvailles entre deux anciens amoureux…

Vincent (Jonathan Zaccaï) et Noémie (Agnès Jaoui) se retrouvent, après de nombreuses années de séparation. ©@Tabotabo films et Sombrero films

Le Cours de la vie Comédie romantique Réalisation Frédéric Sojcher Scénario Alain Layrac et Frédéric Sojcher Photographie Lubomir Bakchev Musique Vladimir Cosma Montage Christophe Pinel Avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache, Stéphane Henon, Nastasjia Sojcher… Durée 1h30