"Saules aveugles, femme endormie", cette adaptation de Murakami pleine de poésie et d'humour est un ovni

Au lendemain du tsunami de 2014, Komura se retrouve seul, après que sa femme l'a quitté. ©Imagine Films

Entre rêve et réalité

Ces récits s’entremêlent pour ne finalement n’en former qu’un, dans un film d’animation bourré d’inventivité, où l’on croise Katagiri, un comptable solitaire détourné de sa routine quotidienne par une grenouille géante l’exhortant à l’aider à sauver Tokyo d’un tremblement de terre dévastateur. Et Komura, un jeune employé de banque prenant une semaine de congé après que sa femme Kyoko l’a quitté, cinq jours après le tsunami de 2014…

Comme Murakami, Földes fait se répondre réalisme et onirisme dans un film d’animation très singulier, aux traits fins et élégants. Fils de Peter Földes, pionnier de l’animation par ordinateur, Pierre Földes a développé au fil des années et de ses courts métrages d’animation une esthétique très particulière, très délicate, très musicale — il signe également la bande-son de son film —, qu’il met entièrement au service de l’univers de Murakami. On retrouve en effet la petite musique du grand auteur nippon, la qualité du regard sur la société japonaise, la subtilité dans l’expression des sentiments et la mise en scène des relations humaines, notamment du couple.

Petit comptable solitaire, Katagiri se voit demander par l'étrange Crapaudin de l'aider à sauver Tokyo d'un tremblement de terre dévastateur. ©Imagine Films

Questionnement philosophique

Se nourrissant de citations de grands auteurs comme Nietzsche, Sénèque ou Hemingway, Saules aveugles, femme endormie est un film philosophique, qui nous invite à réfléchir au sens de l’existence, aux choix que l’on a faits, aux regrets que l’on peut avoir de n’être pas devenu celui qu’on rêvait d’être ou, pire, de n’avoir pas osé le devenir.

Dans une magnifique scène centrale, Kyoko, l’épouse ayant quitté un mari qu’elle estimait vide de l’intérieur, se souvient ainsi du cadeau que lui avait fait un vieil homme pour son 20e anniversaire. Celui-ci lui offrait un souhait. “Es-tu certain que c’est ce que tu souhaites ? Car il n’y a pas de retour en arrière possible”, la mettait néanmoins en garde son bon génie…

Que faisons-nous de notre vie ? La vivons-nous réellement intensément ou la traversons-nous tels des fantômes (qui peuplent les cadres, stricts, de Földes) ? Ce sont toutes ces interrogations métaphysiques universelles que pose le cinéaste dans un magnifique film d’animation d’une rare profondeur, tout en restant, par la grâce de l’humour et de l’imaginaire de Murakami, léger et drôle.

"Saules aveugles, femme endormie", film d'animation de Pierre Földes, d’après Haruki Murakami. ©Imagine Films

Saules aveugles, femme endormie Animation Scénario, réalisation et musique Pierre Földes (d’après six nouvelles d’Haruki Murakami) Montage Kara Blake Durée 1h40