La parole troublante d’une mère infanticide

Journaliste et romancière - comme l'autrice, prix Rossel 2019 pour Trois incendies et prix des Lycéens 2022 pour Alice et les autres -, Salomé a tardé à accepter l'étonnante proposition du directeur de la prison : rencontrer Raphaëlle Lombardo pour raconter sa descente aux enfers, ses tourments, son chemin vers l'irréparable…

Une vie piétinée

Pour jalonner ce parcours, la romancière franco-suisse, qui vit à Bruxelles, se glisse dans la peau de la meurtrière, et lui accorde l’indispensable parole. Elle parvient à la rendre attachante, dès le début du roman, dans un chapitre court, comme le seront les suivants, à la manière d’une incantation, pour demander pardon à l’heure où il s’agit de répondre des faits devant une cour d’assises. Pour lui permettre également de raconter son histoire, sa vie piétinée, d’essayer de donner sens à l’abominable bien que les mots perpétuité et peine capitale ont été prononcés.

Comme le laisse d’emblée présager le récit, il est rare qu’une mère en arrive à pareille extrémité sans être préalablement passée par de véritables souffrances. L’histoire de Raphaëlle avait pourtant commencé par un amour immodéré pour son bébé, son petit dernier, son préféré… Mais dès le retour de la maternité, le père, ivre à nouveau, brille par son absence. L’enfant pleure. La dépression post-partum se profile, la vie se rétrécit… Les deux aînés sont placés en famille d’accueil, le petit souffre d’anorexie néonatale. On risque de l’enlever à la mère pour qui la mer et le roulis des vagues deviennent ultime refuge…

Roman intense

Les faits se sont déroulés dix ans avant que les deux femmes ne se rencontrent au parloir. La jeune Salomé découvre alors les désagréments des fouilles avant les visites, les troubles à la sortie de l’établissement pénitentiaire, l’intermède nécessaire avant d’y retourner, les doutes inhérents face au drame, la crainte de l’opportunisme et le ressenti de la détenue. Puis surgit le détail de trop, celui qui glace les os. Sans oublier, en dernier rebondissement, une onde de suspense bienvenue.

Accordez-moi la parole rappelle, sous certains aspects, plusieurs faits divers belges, de la réinsertion de Michelle Martin à l'affaire Geneviève Lhermitte. Mias bien au-delà, Vinciane Moeschler signe un roman imparable et intense où la puissance le dispute à la délicatesse et la nuance au jugement. D'une vraie intelligence humaine et littéraire.

--> ★ ★ ★ Vinciane Moeschler | Accordez-moi la parole | Roman | Mercure de France, 204 pp., 20 €, numérique, 14 €

EXTRAIT