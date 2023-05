“The Quiet Girl”: drame rural en Irlande d'une extrême pudeur et d’une infinie justesse

Là, la petite fille sale et sauvage découvre une tout autre atmosphère, plus chaleureuse, plus propice au développement d’une enfant de son âge. Eibhlín (Carrie Crowley) prend soin de la gamine comme si c’était sa propre fille. Tandis que son mari Seán (Andrew Bennett), plus bourru, finit par emmener Cáit avec lui, pour traire les vaches et nettoyer l’étable…

La jeune Catherine Clinch campe avec un naturel éclatant la jeune Cáit. ©Cinéart

Un drame d’une grande pudeur

Quelle pudeur ! Dans son premier long métrage de fiction, Colm Bairéad épate par la pudeur employée pour raconter l’histoire de cette enfant quittant une famille dysfonctionnelle pour rejoindre un foyer où elle va apprendre, non pas à aimer, mais à être aimée.

Très sobre dans sa mise en scène, le jeune cinéaste irlandais adopte une approche assez naturaliste pour décrire les journées de cette petite fille dans cette Irlande rurale, qui semble à peine sortie des années 1960. Formé au documentaire, le cinéaste s’offre néanmoins quelques échappées plus poétiques, notamment par l’entremise de ralentis, bien utilisés, pour évoquer la psyché de sa jeune héroïne.

Retenant au maximum l’émotion, Bairéad ne rend celle-ci que plus forte, palpable. Comme lorsque ce fermier bougon part travailler en laissant sur la table un biscuit pour la gamine… En quelques instants, sans qu’un mot ou même un regard n’ait été échangé entre les personnages, on comprend le lien fort qui est en train de se créer entre eux.

Eibhlín (Carrie Crowley) prend soin de Cáit (Catherine Clinch) comme si c'était sa propre fille... ©Cinéart

Profonde humanité

Tourné en irlandais, parfaitement ancré dans la sociologie du pays de l’époque, The Quiet Girl est un drame d’une infinie justesse. Un film qui plus est illuminé par sa jeune comédienne épatante, Catherine Clinch, capable de nous bouleverser par un simple regard, par un simple geste, ou en sprintant pour aller relever le courrier dans l’allée de la ferme.

Colm Bairéad apporte la preuve qu’il ne faut pas grand-chose, qu’il n’y a pas besoin d’un grand sujet ou d’une mise en scène tape-à-l’œil pour signer un grand film. Il suffit d’une bonne histoire (adaptée d’une nouvelle de l’Irlandaise Claire Keegan), d’une approche sincère et d’une profonde humanité…

Paysan bourru, Seán (Andrew Bennett) se rapproche de plus en plus de la petite Cáit (Catherine Clinch). ©Cinéart

The Quiet Girl/An Cailín Ciúin Drame Scénario et réalisation Colm Bairéad (d’après Foster de Claire Keegan) Photographie Kate McCullough Musique Stephen Rennicks Montage John Murphy Avec Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patric… Durée 1h34