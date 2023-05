5 choses à savoir sur Beyoncé

1. Elle redéfinit les codes de l’industrie musicale

Lorsque Beyoncé annonce son retour l’année dernière, beaucoup s’attendent à une sortie surprise ou innovante. Mais Renaissance suit un chemin plutôt classique et conventionnel : un single en guise d’avant-goût, une date officielle, une couverture de magazine. Dans le passé, pourtant, l’interprète de “Drunk In Love” avait pour habitude de secouer l’industrie musicale. En 2011, sans notification préalable, Queen B balance son album éponyme sur Itunes avec autant de clips que de chansons. À l’époque, ce genre d’initiatives se montre très rare, surtout à ce niveau de célébrité. Cinq ans plus tard, Lemonade enfonce le clou avec la sortie d’un film. Son œuvre dépasse le cadre musical pour devenir multimédia. La stratégie commerciale soutient la démarche artistique, et vice-versa. Cette fois, on remarque une absence totale de visuels : aucun clip n’a pour le moment été publié, seulement des teasers. Peut-être une nouvelle manière de se démarquer…

2. Elle est l’artiste la plus récompensée aux Grammy Awards

En mars dernier, l’Américaine est devenue l’artiste ayant décroché le plus de récompenses lors de la prestigieuse remise de prix. Elle totalise ainsi pas moins de 32 statuettes. Elle bat le record détenu par le chef d’orchestre hongrois Georg Solti. Sa collection démarre en 2001 avec les Destiny’s Child pour l’inoubliable tube “Say My Name”. Il n’y a pas un seul de ses albums qui n’a pas été nommé dans plusieurs catégories. Elle n’a cependant jamais remporté le prix convoité de “meilleur album de l’année”. En 2010, Fearless de Taylor Swift empoche la mise contre I Am… Sasha Fierce. Elle perd ensuite contre Beck et Adele. Cette année encore, les votants ont préféré couronner Harry’s House d’Harry Styles.

3. Elle est devenue l’une de porte-parole de la communauté noire

Au début de sa carrière, difficile de percevoir la native de Houston comme une artiste militante. Beyoncé ne tient pas de grands discours politiques lors de ses interventions médiatiques. Mais au fil des années, la superstar commence à utiliser son statut pour accompagner les combats féministes et antiracistes. Elle participe notamment à une meilleure représentation des minorités dans la culture populaire dominante, que ce soit les femmes, les personnes issues de la communauté LGBTQIA + ou les noirs. Pour ce faire, elle cherche à mettre en lumière des artistes africains : que ce soit en citant l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie dans une chanson, en organisant des featurings (Tems, Burna Boy ou Yemi Alade) ou en faisant appel aux danseurs Mozambicain Tofo Tofo.

C’est aussi grâce à elle que Vogue a engagé son premier photographe afro-américain pour la une du magazine. Lors de la très suivie mi-temps du Superbowl, elle a rendu hommage aux militants Black Panthers et à Malcom X. Elle est également devenue la première femme noire en tête d’affiche du festival américain Coachella. Dans ses morceaux, elle dénonce le racisme et le sexisme. Pour toutes ces raisons, elle est devenue une icône pour une partie de la communauté noire, qui se montre reconnaissante pour cet impact culturel important.

4. Son couple est l’un des plus puissants d’Hollywood

Ils viennent tout juste de fêter leurs 15 ans de mariage. Jay-Z et Beyoncé : une histoire qui dure, et qui rapporte. Avec leurs albums, leurs tournées, le merchandising, la création de la plateforme de streaming Tidal, le label Roc Nation, une chaîne de restaurant, une marque de vêtements, leurs apparitions publicitaires,… les deux artistes pèseraient près de 1,5 milliard d’euros. Ensemble, ils forment l’un des couples les plus influents du monde médiatique. Les deux collaborent régulièrement ensemble. C’est d’ailleurs aux côtés du rappeur que Beyoncé fait ses premiers pas en solo sur “Crazy In Love” en 2003. En 2018, ils forment le duo “The Carters” et publient le disque Everything Is Love.

5. Sa tournée devrait devenir l’une des plus lucratives de l’histoire

Son “Renaissance Tour” devrait rapporter environ 1,8 milliard d’euros, prédit le magazine économique américain Forbes. Environ 500 millions de plus que la tournée actuelle de Taylor Swift avec son “Era Tour”. La précédente tournée de Queen B, “On The Run II”, de 2018 était la troisième tournée la plus lucrative de l’année avec des recettes estimées à environ 220 millions d’euros. Ces nouvelles 40 dates lui rapporteront donc une somme astronomique.